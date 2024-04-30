İngiliz oyuncu Juliet Stevenson 'barbarlık' diyerek tepki gösterdi: Gazze halkı şu an kimsenin hayal edemeyeceği ölçüde acı çekiyor

"Mona Lisa Gülüşü (Mona Lisa Smile)", "Diana" ve "Ruhum Seninle (Truly, Madly, Deeply)"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda filmde ve dizide oynayan Stevenson, Gazze'deki insani duruma ve Filistin halkına yönelik desteğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Stevenson, eşi Hugh Brody'nin de Yahudi olduğunu hatırlatarak "Yahudi toplumunun güvende hissetme ihtiyacını anlıyor ve buna saygı duyuyorum. Fakat Filistin'e destek eylemleri Yahudi karşıtlığı nedeniyle değil savaş ve şiddet karşıtlığı, yaşam yanlılığı nedeniyle düzenleniyor. Umarım Yahudi topluluğu da yürüyüşümüze katılır. Kaldı ki birçok Yahudi de katılıyor." dedi.
İngiliz tiyatrosunun en prestijli ödüllerinden "Laurence Olivier En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"ne sahip ünlü oyuncu ve tiyatrocu Stevenson, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in verdiği Britanya İmparatorluğu Onursal Mükemmeliyet Önderliği (CBE) nişanına da layık görülmüştü.