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İngiliz oyuncu Juliet Stevenson 'barbarlık' diyerek tepki gösterdi: Gazze halkı şu an kimsenin hayal edemeyeceği ölçüde acı çekiyor

Dünyaca ünlü çok sayıda film ve dizide rol olan İngiliz oyuncu Juliet Stevenson, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret ederek Gazze halkının kimsenin hayal edemeyeceği ölçüde acı çektiğini belirtti. Stevenson, Londra'da son düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşüne katıldığını belirterek Gazze'deki gelişmeler karşısında "öylece evde oturamayacağını" söyledi

14:59 - 30/04/2024 Salı
AA
İngiliz oyuncu Juliet Stevenson'dan Gazze tepkisi
İngiliz oyuncu Juliet Stevenson'dan Gazze tepkisi
Dünyaca ünlü çok sayıda film ve dizide rol olan İngiliz oyuncu Juliet Stevenson, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret ederek Gazze halkının kimsenin hayal edemeyeceği ölçüde acı çektiğini belirtti.

"Mona Lisa Gülüşü (Mona Lisa Smile)", "Diana" ve "Ruhum Seninle (Truly, Madly, Deeply)"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda filmde ve dizide oynayan Stevenson, Gazze'deki insani duruma ve Filistin halkına yönelik desteğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Stevenson,
Londra'da son düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşüne katıldığını belirterek
Gazze'deki gelişmeler karşısında "öylece evde oturamayacağını" söyledi.

Saldırılar nedeniyle başta Gazze halkı olmak üzere, bölgede yaşayan herkesin durumunun
"oldukça vahim"
olduğunu belirten Stevenson
, "Gazze halkı şu an kimsenin hayal edemeyeceği ölçüde acı çekiyor."
dedi.
Stevenson, 7 Ekim 2023'ten bu yana meydana gelen olayların, bölgedeki herkes için
"felaket ve barbarlık"
olduğunu vurguladı.
İsrail saldırılarının ülke halkına değil "iktidardaki az sayıdaki kişinin çıkarlarına hizmet ettiğini"
kaydeden Stevenson,
"Bu korkunç savaşın devam etmesi, İsrailliler de dahil olmak üzere, hiç kimseye fayda sağlamayacaktır. Nesiller boyunca korku içinde yaşayacaklar, nefret ve öfke nesiller boyunca devam edecek. Bütün bunlar bir felaket."
diye konuştu.

Stevenson, eşi Hugh Brody'nin de Yahudi olduğunu hatırlatarak "Yahudi toplumunun güvende hissetme ihtiyacını anlıyor ve buna saygı duyuyorum. Fakat Filistin'e destek eylemleri Yahudi karşıtlığı nedeniyle değil savaş ve şiddet karşıtlığı, yaşam yanlılığı nedeniyle düzenleniyor. Umarım Yahudi topluluğu da yürüyüşümüze katılır. Kaldı ki birçok Yahudi de katılıyor." dedi.


İngiliz tiyatrosunun en prestijli ödüllerinden "Laurence Olivier En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"ne sahip ünlü oyuncu ve tiyatrocu Stevenson, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in verdiği Britanya İmparatorluğu Onursal Mükemmeliyet Önderliği (CBE) nişanına da layık görülmüştü.



#Filistin
#Gazze
#İsrail
#Juliet Stevenson
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