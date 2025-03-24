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İngiltere'de ilk kez bir koyunda kuş gribi tespit edildi

İngiltere'de ilk kez bir koyunda kuş gribi tespit edildi

12:5824/03/2025, Pazartesi
IHA
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İngiltere hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, ülkede ilk kez bir koyunda kuş gribi tespit edildiği kaydedildi.

İngiltere'de ilk kez bir koyunda kuş gribi tespit edildiği açıklandı.


Açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Yorkshire'da bulunan bir çiftlikte daha önce çok tehlikeli kaydedilen yüksek patojenik kuş gribi (H5N1) tespit edilen kafes kuşlarına yapılan rutin gözetim sırasında bir koyunda belirlendiği belirtildi.


H5N1'in bir koyunda tespit edilmesinin ilk kez olduğu aktarılan hükümet açıklamasında, ülkedeki hayvancılık popülasyonu için artan bir risk olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı vurgulandı.

#Kuş Gribi
#Koyun
#İngiltere

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