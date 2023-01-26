İran'ın Şiraz kentinde başörtüsü ile ilgili yeni talimatname

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Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Şiraz Valisi Lütfullah Şeybani, kentte başörtüsü zorunluluğuna karşı "yürütülen kampanyalar" üzerine yeni bir talimatname yayımlandığını söyledi.
Bu kapsamda mağazalar ve ticari işletmelere de başörtüsü kurallarının tebliğ edildiğini belirten Şeybani, "Ticari birimlerin müşteri ve ziyaretçilerinin başörtüsünü çıkarma hakları yoktur." ifadesini kullandı.
İranlı Vali, personelinin ve müşterilerinin başörtüsü kurallarına uymadığı tespit edilen kentteki bir diş kliniğinin mühürlendiğini aktardı.
Zorunlu başörtüsüne karşı Şiraz metrosunda başlatılan kampanyaya değinen Şeybani, belediyelerin de başörtüsü yasası konusunda devlet daireleriyle aynı durumda olduğunu ve söz konusu yasaları yerine getirmek zorunda olduğunu ifade etti.
Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı. Gösteriler sırasında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar, 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi taleplerini yeniden gündeme getirmişti.
İran'da "İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Merkezi" Sözcüsü Ali Hanmuhammedi, 5 Aralık 2022'de yaptığı açıklamada, eleştirilerin hedefindeki İrşad devriyelerinin görevinin sona erdiğini ve başörtüsü uygulamasının "daha modern yöntemlerle teknolojiden de faydalanılarak devam edebileceğini" belirtmişti.
Bu süreçte ülkede zorunlu başörtüsü kurallarına uymadığı tespit edilen bazı işletmelerin kapatıldığına dair haberler ülke medyasında yer bulmuştu.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise 4 Ocak'ta yaptığı konuşmada, ülkedeki zorunlu başörtüsü kurallarına tam riayet etmeyen kadınların "dinsizlik ve rejim karşıtlığıyla" itham edilmemesi gerektiğini söylemişti.