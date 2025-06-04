İspanya'dan İsrail'le büyük darbe: 287,5 milyon avroluk anlaşmayı askıya aldı

İspanya, İsrailli bir şirketle yaptığı 287,5 milyon avro tutarındaki sözleşmeyi askıya aldı.

İspanya Savunma Bakanlığı, İsrailli bir şirketle yaptığı ‘Spike LR2 tanksavar füzeleri ve füze rampalarının' tedarikine ilişkin 287,5 milyon avro tutarındaki sözleşmeyi askıya aldığını açıkladı.