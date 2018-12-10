Dünya İsrail Gazze sahilinde 11 Filistinliyi yaraladı
ORTADOĞU

İsrail Gazze sahilinde 11 Filistinliyi yaraladı

İsrail Gazze sahilinde 11 Filistinliyi yaraladı

Filistinlilerin Gazze ablukasını kırmak için kuzey sahilinde düzenledikleri deniz eylemine saldıran İsrail güçleri, 11 kişiyi gerçek mermilerle yaraladı.

AA
İsrail'in saldırılarında 11 Filistinli yaralandı.
İsrail'in saldırılarında 11 Filistinli yaralandı.

İsrail'in yaklaşık 12 yıldır Gazze'ye kesintisiz şekilde kara, deniz ve havadan uyguladığı ablukanın kaldırılması talebiyle her pazartesi günü düzenlenen deniz eylemine çok sayıda Filistinli katıldı.

İsrail askerleri, Gazze'nin kuzey sınırında yer alan sahil bölgesinde bir araya gelen Filistinli göstericilere eyleme başladıkları ilk dakikalarda saldırı düzenledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere açtığı ateş sonucu 11 kişinin gerçek mermilerle yaralandığı belirtildi.

  • Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 18 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin saldırısıyla son bulmuştu. Filistinli eylemciler gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

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