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İsrail İran geriliminin bilançosu açıklandı: İşte ölü ve yaralı sayısı

İsrail İran geriliminin bilançosu açıklandı: İşte ölü ve yaralı sayısı

16:2714/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
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İsrail İran'ı, İran İsrail'i vurdu! İki taraftan da kaç kişinin öldüğü açıklandı
İsrail İran'ı, İran İsrail'i vurdu! İki taraftan da kaç kişinin öldüğü açıklandı

İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırıları sonucu Tahran'da 78, Tebriz'de 18 sivil hayatını kaybetti. İran'ın Tel Aviv'e gerçekleştirdiği misilleme saldırısında ise en az 3 sivil öldü, 172 kişi de yaralandı.

13 Haziran’da İsrail, İran’ın farklı kentlerine yönelik kapsamlı hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırıların hedefinde özellikle nükleer tesisler ve İran ordusunun üst komuta kademesi yer aldı. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı ile Devrim Muhafızları Genel Komutanı’nın yanı sıra çok sayıda üst düzey askeri yetkili ve nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. İran makamlarının aktardığı bilgilere göre sadece Tahran’da sivil kayıp sayısı 78’i geçti. Ayrıca Tebriz’e düzenlenen saldırılarda 18 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.


İran ise İsrail’in saldırılarına geniş çaplı bir karşılık verdi. Balistik füzelerle yapılan misillemede Tel Aviv’de en az 9 bina yıkıldı. İsrail kaynakları, bu saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 172 kişinin de yaralandığını duyurdu.


İsrail 13 Haziran sabahı İran’ı hedef aldı


İsrail güvenlik kabinesi 12 Haziran gecesi olağanüstü toplandı ve sabaha karşı Başbakan Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlattıklarını açıkladı. İsrail güçleri Tahran’ın yanı sıra Tebriz, İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah şehirlerini hedef aldı. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Hatemü'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Reşid ve Devrim Muhafızları Ordusu Hava Savunma Sistemleri Komutanı Davud Şeyhiyan’ın da aralarında bulunduğu üst düzey isimler yaşamını yitirdi. Ayrıca 9 nükleer bilim insanının öldüğü bilgisi paylaşıldı.


Hayatını kaybeden nükleer uzmanların kimlikleri açıklandı

İran’a yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı’nın geçtiği bilgilere göre saldırılarda yaşamını yitiren nükleer bilim insanları ve uzmanların isimleri şöyle: Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi, Feridun Abbasi, Ali Bakayi Karımi, Mansur Asgari ve Sayid Borji.




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