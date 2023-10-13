İsrail Şam ve Halep’i vurdu

Kara operasyonuna henüz karar vermediklerini bunun için hazırlık yaptıklarını açıklayan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, güvenlik zafiyet olduğu yönündeki eleştirilere ise, "Bu olayla ilgili somut bir istihbarat uyarısı yoktu. Böyle bir olayı kavrayamadık. Bir önceki gece bazı istihbarat işaretleri vardı ama böylesi bir hamlenin değil. Her şeyi derinlemesine araştıracağız." dedi.