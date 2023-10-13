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İsrail Şam ve Halep’i vurdu

İsrail, Şam ve Halep’teki uluslararası havalimanlarını vurdu. İran’a gözdağı olarak yorumlanan bombardımanda pistler zarar gördü ve havalimanları devre dışı kaldı. Saldırının bugün Şam’a gitmeyi planlayan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan’ın ziyaretinden bir gün önce gelmesi dikkat çekti.

04:00 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İsrail'in, Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarını vurduğu bildirildi. Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail ordusunun, dün 13.50'de Şam ve Halep uluslararası havalimanlarına düzenlediği hava saldırısında iki havalimanının da hizmet dşı kaldığı belirtildi. İsrail'in kanal 12 televizyonu da saldırıyı doğruladı. İsrail saldırısı, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan’ın bugün gerçekleşeceği belirtilen Şam ziyaretinden hemen önce geldi. Saldırı sonrası İranlı Mahan Havayolları’na ait bir yolcu uçağı da İran'a dönmek zorunda kaldı. İsrail'in hava saldırısının Lübnan sınırında İran destekli Hizbullah güçleri ile gerilimin arttığı bir dönemde gelmesi, İran'a gözdağı olarak değerlendirildi.

LÜBNAN’DAN İSRAİL’İ BMGK’YA ŞİKAYET

Diğer taraftan Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail hakkında sınır ihlalleri nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) ivedi bir şekilde şikayette bulunacaklarını söyledi. Mikati, “Lübnan fırtınanın ortasında ve Lübnan güneyinde meydana gelenler derin endişe veriyor” dedi. Gerginliğin zirve yaptığı bölgede Ürdün İçişleri Bakanlığı da ülkenin Filistin sınırında gösteri düzenlenmesini yasakladı.





#İsrail
#Şam
#Halep
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