İtalya'da çığ faciası: Çok sayıda ölü var

00:512/11/2025, Pazar
İtalya’nın Güney Tirol bölgesinde çığ düştü.
İtalya’nın Güney Tirol bölgesinde çığ düştü.

İtalya’nın kış mevsimi turizm merkezi Güney Tirol bölgesinde çığ düşmesi sonucu beş Almanya vatandaşı hayatını kaybetti.

İtalya’nın kuzeydoğusunda yer alan Avusturya sınırına yakın kış mevsimi turizm merkezi
Güney Tirol’de bir kez daha çığ faciası yaşandı.
Güney Tirol’ün Ortler bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde beş Alman dağcı hayatını kaybetti.
Dağ kurtarma ekibinin verdiği bilgiye göre iki ayrı dağcı grubu 3 bin 500 metredeki Vertainspitze Zirvesi’ne yaklaştıklarında çığ düştü. Olayın bildirilmesinin hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda ilk olarak 3 kişi ölü bulundu. Kayıp oldukları belirlenen 2 kişinin de akşam saatlerinde hayatlarını kaybettikleri açıklandı. İtalyan polisi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Almanlar başta olmak üzere Avrupa’nın gözde tırmanma merkezi konumunda bulunan Güney Tirol bölgesinde sık sık çığ düşmesi gerçekleşiyor. 11 Nisan 2024’te ve 29 Aralık 2019’da yaşanan iki ayrı çiğ faciasında 7 Alman hayatını kaybetmişti.

Profesyonel dağcılar bölgenin 3 bin 905 yüksekliğindeki zirvesine ulaşmak için her dönem Güney Tirol’ü tercih ediyor.



