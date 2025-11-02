İtalya'da çığ faciası: Çok sayıda ölü var

Dağ kurtarma ekibinin verdiği bilgiye göre iki ayrı dağcı grubu 3 bin 500 metredeki Vertainspitze Zirvesi’ne yaklaştıklarında çığ düştü. Olayın bildirilmesinin hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda ilk olarak 3 kişi ölü bulundu. Kayıp oldukları belirlenen 2 kişinin de akşam saatlerinde hayatlarını kaybettikleri açıklandı. İtalyan polisi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.