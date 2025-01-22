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Japonya'da kuş gribi alarmı: Birçok şehre yayıldı

Japonya'da kuş gribi alarmı: Birçok şehre yayıldı

04:0022/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
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Arşiv.

Japonya'da kuş gribi salgını büyüyor. Aichi Eyalet Hükümeti, haftasonu yaptığı açıklamada, eyaletteki üç tavuk çiftliği ve bir bıldırcın çiftliğinde yüksek patojenli kuş gribi vakalarının tespit edildiğini duyurdu.

Chiba Eyalet Hükümeti de pazar günü, Choshi ve Asahi şehirlerindeki üç tavuk çiftliğinde kuş gribi vakalarını duyurdu. Toplamda, yedi çiftlik ve ilgili tesislerde yaklaşık 1.44 milyon tavuğun imha edileceği açıklandı. Tavuk çiftliklerinden ikisi Handa şehrinde, biri ise Tokoname şehrinde yer alırken, bıldırcın çiftliği Agui kasabasında bulunuyor. Tokoname şehri, yılın başından bu yana kuş gribi vakalarıyla mücadele ediyor ve şu ana kadar yaklaşık 680.000 kuşun itlaf edildiği belirtildi.

Vaka sayısı 39'a ulaştı

Ülkede bu kuş gribi sezonunda tespit edilen vaka sayısı 39'a ulaştı. Aichi Hükümeti'ne göre, eyaletteki dört çiftlik, Cumartesi sabahı çok sayıda tavuk ve bıldırcının öldüğünü bildirerek yerel hayvancılık hijyen merkezlerine başvurdu. Yapılan hızlı testlerde pozitif sonuçlar elde edildi ve genetik testlerle enfeksiyonlar doğrulandı. Chiba'daki üç çiftlik de Cumartesi günü tavuk ölümleri bildirdi ve yapılan hızlı ve genetik testlerle enfeksiyonlar doğrulandı.

Müdahale merkezi kuruldu

Tarım Bakanlığı, kuş gribi ile ilgili kriz masası toplantısı düzenleyerek Aichi ve Chiba eyaletlerinde bir müdahale merkezi kurulmasına karar verdi. Bakanlık, her iki eyaletin enfeksiyonların yayılmasını önlemek amacıyla alacağı tedbirleri desteklemeyi planlıyor. Toplantıda Tarım Bakanı Taku Eto, kuş gribiyle mücadele için birleşik bir çaba sarf edilmesi gerektiğini ve tavukçuluk sektörünün korunması için gerekli adımların atılacağını vurguladı.



#kuş gribi
#Salgın
#Japonya

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