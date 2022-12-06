​Kadınların Dünya Kupası

Batı’nın insan hakları ihlalleri iddiaları ve LGBT baskısı altında Dünya Kupası’nı düzenleyen Katar’ın organizasyon yönetiminden kadın taraftarlar oldukça memnun. Türkiye’nin güvenlik hizmeti sağladığı organizasyona dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen kadın futbolseverler, güvenli bir şekilde eğlenmenin keyfini çıkarıyor. Grup aşaması maçlarının ve eleme maçlarının çoğu Türkiye saati ile 22.00’den sonra oynanıyor. El-Cezire kanalına konuşan kadın futbolseverler, maçların gece geç saatlerde bitmesine rağmen, hiçbir sıkıntı yaşamadan toplu taşıma kullanarak otellerine dönebildiklerini belirtti.

BATI’NIN TARİF ETTİĞİ GİBİ DEĞİL

Haber kanalına demeç veren 29 yaşındaki Andrea, Batı medyasının tasvir ettiği Orta Doğu’nun gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Orta Doğu medyada yansıtıldığı gibi değil. Arkadaşlarıma tavsiye ettim onlar da ziyaret edecek” dedi. Brezilyalı futbolsever, “Gece geç saatlerde şehirde yürüyüş yapmak gibi basit şeyleri kendi ülkemde yapamıyorum ama burada rahatlıkla yapıyorum” sözlerini sarf etti.

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KIZIMLA GECE 3’TE DIŞARIDAYDIK

Numbeo Suç Endeksi’ne göre, Doha senelerdir dünyanın en güvenli bir veya en güvenli ikinci şehri. Turnuvayı takip etmek için Güney Afrika’dan gelen Joy Nkuna, “Ülkemde özellikle kadınlara karşı çok yüksek suç oranları var. Hava karardığı andan itibaren kadınlar tek başlarına dışarı çıkamaz. Çok tehlikeli” dedi. 39 yaşındaki Nkuna, “Burada, ben ve kızım sabah 3’te sokaktaydık ve kimse bizi korkutmadı, bizi azarlamadı veya bize kendimizi güvensiz hissettirecek şekilde bakmadı” ifadelerini kullandı.

GÜVENDE HiSSEDiYORLAR

Kadın futbolseverler, maçlar gece geç saatlerde bitmesine rağmen, hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını belirtti.