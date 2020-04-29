Kanada askeri helikopteri Yunanistan ve İtalya arasındaki denizde kayboldu: Türk fırkateyni bölgeye intikal etti Yunanistan devlet televizyonu ERT, Akdeniz'deki NATO operasyonunun bir parçası olan Kanadalı bir fırkateynden çıkan askeri helikopterin Yunanistan ve İtalya arasındaki denizde kaybolduğunu duyurdu. Yunanistan televizyonu Türk fırkateyninin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi 29 Nisan 2020, 22:52 Son Güncelleme: 29 Nisan 2020, 23:27 AA DHA