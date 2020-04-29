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Dünya Kanada askeri helikopteri Yunanistan ve İtalya arasındaki denizde kayboldu Türk fırkateyni bölgeye intikal etti
AVRUPA

Kanada askeri helikopteri Yunanistan ve İtalya arasındaki denizde kayboldu: Türk fırkateyni bölgeye intikal etti

Yunanistan devlet televizyonu ERT, Akdeniz'deki NATO operasyonunun bir parçası olan Kanadalı bir fırkateynden çıkan askeri helikopterin Yunanistan ve İtalya arasındaki denizde kaybolduğunu duyurdu. Yunanistan televizyonu Türk fırkateyninin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA DHA
Arşiv
Arşiv

İyon Denizi’nde, NATO bünyesinde görev yapan Kanada birliklerine ait bir helikopterin düştüğü bildirildi.

TÜRK FIRKATEYNİ BÖLGEYE HAREKET ETTİ

Yunan devlet televizyonu ERT, Kefalonya Adası’nın batısında düştüğünü belirttiği helikopterin mürettebatını arama kurtarma çalışmaları için bölgeye bir Türk ve bir İtalyan fırkateyninin hareket ettiğini duyurdu.

  • Yunan basınındaki haberlerde, 3 ya da 6 kişilik mürettebatı bulunduğu tahmin edilen helikopterin Kanada’ya ait Fredericton isimli fırkateynden havalandıktan sonra Kefalonya Adası açıklarında radarlardan kaybolduğu belirtildi.

DHA

DHA
İyon Denizi'nde Kanada'ya ait askeri helikopter düştün
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