Katil devlet yalnız kaldı: Kimse İsrail'le anılmak istemiyor

İsrail'in, Filistinlileri yerinden etme hedefiyle Gazze'de başlattığı yeni kara saldırılarının ardından uluslararası arenada artan tepkiden endişe ettiği belirtildi. Yedioth Ahranoth gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun Filistinlileri Gazze'nin güneyine sürme amacıyla kara saldırılarının yeniden başlaması üzerine uluslararası baskının arttığı hatırlatıldı. Gazeteye konuşan üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Daha da şiddetlenecek bir tsunamiyle karşı karşıyayız. Şu güne kadarki en kötü durumdayız. Bu bir felaketten daha öte, dünya bizimle değil. Sessiz bir boykot vardı, bu daha da artacak. Bunu hafife almamalıyız, kimse İsrail ile anılmak istemeyecek" sözleri ile terör devletinin yalnızlaştığına işaret etti.





FİLİSTİN TANINACAK ENDİŞESİ

İsrail’in parya bir devlete dönüştüğü vurgulanan haberde İngiltere, Fransa, Kanada, Belçika, Lüksemburg ve diğer Batı ülkelerinin Filistin devletini tanımaya hazırlandığı kaydedildi. İsrailli diplomat, "Hükümet politikasını İsrail içinde açıklayamadıysa, bunu yurt dışında açıklama konusunda nasıl başarılı olacak" diye sordu. Tel Aviv'in aleyhine olası bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında ABD'nin veto kararını, kullanıp kullanmayacağı endişesi de İsrail'de hakim. ABD'nin şu ana kadar Avrupa ve Batı ülkelerinden İsrail'e yönelik açıklama ve somut adımlara karşı tepkisiz kaldığına, ancak basına yansıyan haberlerin İsrail için alarm zillerini çaldığına dikkat çekildi.





Cenin'de diplomatlara ateş açtı

Batılı ortaklarının desteğini dahi yitiren işgal güçleri, tamamen kontrolden çıkararak Batı Şeria’daki yabancı diplomatlara ateş açtı. Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed al-Deek’in verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu, 21 Ocak’tan bu yana kuşatma altında olan Batı Şeria’nın Cenin Kampı’na gelen 35 kişilik büyükelçi, konsolos ve diplomatlardan oluşan heyeti korkutmak ve girişlerini engellemek amacıyla ateş açtı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yabancı diplomatların Batı Şeria'daki Cenin şehrindeki incelemeleri sırasında İsrail askerlerinin havaya uyarı ateşi açtığı görülüyor. İsrail askerlerinin diplomatlara silah doğrultarak ateş açması da görüntülendi.





BÜYÜKELÇİLER DIŞİŞLERİNE ÇAĞIRILDI

İngiltere, İsrail ordusunun Cenin'de diplomatlara ateş açmasının soruşturulmasını isterken, İspanya, Potekiz, İtalya ve Fransa ise diplomatlara açılan ateş nedeniyle İsrail’in ülkelerinde büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığı bildirildi. Türk Dışişleri'nin yanı sıra Hollanda, İrlanda, Mısır ve Ürdün gibi çok sayıda ülkeden de terör devletine kınama yapıldı.





Avrupa soykırımdan vazgeçiremeyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne saldırıların sonlanmasının bölgedeki Filistinlilerin sürgün edilmesini öngören ABD Başkanı Donald Trump'ın planına bağlı olduğunu söyledi. Gazze'yi kalıcı işgal için başlattıkları saldırıları "İsrail'in güvenliğini garanti altına alacak net şartlarla" sona erdirmeye hazır olduklarını öne süren Netanyahu, söz konusu şartların İsrailli esirlerin serbest bırakılması, Hamas’ın silah bırakması, lider kadrosunun yurtdışına çıkartılması ve bölgedeki Filistinlilerin sürgün edilmesini öngören Trump planının uygulanması olduğunu belirtti. Trump planından "çok doğru ve çok devrimci bir plan" ifadeleriyle söz eden Netanyahu, ABD ile ilişkilerinin bozuk olduğu iddialarını da reddetti. Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkeden yükselen Gazze'de binlerce sivilin ölümüne yol açan saldırıların durdurulması uyarılarına değinen Netanyahu, "Avrupa ülkeleri bizi etkilemeyecek ve savaş hedeflerimizden vazgeçmemizi sağlayamayacak" dedi.



