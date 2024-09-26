Katil İsrail'in Gazze'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerikan NBC News'e verdiği röportajda, Hamas’ı iyi tanıyan liderlerden biri olduğunu ve hiçbir zaman Hamas’a terör örgütü demediğini kaydetti. Şu anda da Hamas’a bir terör örgütü olarak bakmadığını vurgulayan Erdoğan, "Hamas, topraklarını koruma gayreti içerisinde olan bir direniş grubudur. Dolayısıyla böyle bir direniş grubuna ben nasıl olur da terör örgütü derim” ifadelerini kullandı.