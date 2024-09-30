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Katil İsrail'in gün boyu Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 25 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail'in gün boyu Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 25 kişi hayatını kaybetti

07:2130/09/2024, Pazartesi
AA
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Katil İsrail, Gazze'de saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Gazze'de saldırılarını sürdürüyor.

Katil İsrail ordusunun, gün boyu Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimine düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre,
kuzeyde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti.
Yine kuzeydeki Cibaliya bölgesinde, İsrail ordusunun Ebu Nasır ve Semmur ailelerine ait evlere düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi.
Gazze kentinde de Harara ailesine ait eve düzenlenen İsrail saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.
Yine Gazze kentinde, bir toplanma alanının İsrail hava saldırısına maruz kaldığı ve saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Orta kesimde Faşlan ailesinin evine düzenlenen saldırıda 1, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki diğer saldırıda da 1 Filistinli hayatını kaybetti.
Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki ed-Daalis ailesine düzenlenen saldırıda 5, Deyr Belah'taki yerlerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlenen saldırıda da 1 Filistinli yaşamını yitirdi.
Güneydeki Han Yunus'ta topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti.
#Filistin
#Gazze Şeridi
#İsrail

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