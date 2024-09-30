Katil İsrail'in gün boyu Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 25 kişi hayatını kaybetti

Terör devleti İsrail, 12 aydır Gazze'deki masumlara haince katliamlar yapıyor. İşgalci devlet, tüm dünyanın 'soykırımı durdur' çağrılarına rağmen bir gün olsun geri adım atmadı. Bu hain saldırılarda en çok zarar görenler Filistinli çocuklar oldu. Okul sıralarını paylaşması gereken minik canlar, hastane sedyelerini paylaşmak zorunda kaldı. Katil İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken Siyonistler, Gazze'deki El-Jalaa Caddesi'ndeki bir eve düzenlediği saldırıda yine masum çocukları hedef aldı. Alçak saldırıda yaralanan çok sayıda çocuk tedavi edilmek üzere El Baptist Hastanesi'ne getirildi.