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Kolombiya lideri Petro'dan İsrail'e tepki: Dünya savaşının eşiğindeyiz

Kolombiya lideri Petro'dan İsrail'e tepki: Dünya savaşının eşiğindeyiz

10:5123/06/2025, Pazartesi
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Gustavo Petro
Gustavo Petro

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu sert sözlerle eleştirdi. Ortadoğu’daki gerilimin kaynağına dikkat çeken Petro, "Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı. Soykırım. Şimdi dünya savaşının eşiğindeyiz" dedi.

Soykırımcı İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana tam abluka aldığı Gazze'de acımasız saldırılarına devam ediyor.


Tüm uluslararası uyarıları hiçe sayan İsrail ordusu, binlerce Filistinliyi hayattan kopardı.


Kolombiya'dan sert tepki


Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu hedef aldı.


Petro sosyal medya hesabından, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Filistin destekçilerinin düzenlediği protestoları paylaşarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert tepki gösterdi.


"Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı"


Petro, "Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı. Soykırım. Şimdi dünya savaşının eşiğindeyiz." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Petro, üçüncü dünya savaşı uyarısı yaparak şunları söyledi:

Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı: Gazze halkının soykırımı. Şimdi ise dünya savaşının eşiğindeyiz.


Çözümün başlangıç noktası nedir?


Netanyahu'nın Filistin'i bombalamayı bırakması, ateşkes ilan etmesi ve tüm insanlığı tehlikeye atmaktan vazgeçmesidir.




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