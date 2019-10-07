Meksika'da İslamı kucaklayan köy: Sayıları 5 bini geçti

Meksika'da Müslüman nüfusta artış gözlemleniyor. Son on yılda istikrarlı bir şekilde sürdürülen İslam dininin en doğru şekilde tanıtılması faaliyetleriyle birlikte 15 yıl önceye göre üç kat artış göstererek Meksika'daki Müslümanların sayısı 5 bin 500'e ulaştı.

Themuslimvibe'de yer alan habere göre, Lübnan, Suriye ve hatta İspanya'dan tasavvuf ehli Müslüman göçmenlerin Meksika'ya gelişi bu sürecin hızlanmasına katkıda bulundu.

Meksika'nın Chiapas bölgesinde bir köy eşsiz bir İslam merkezine dönüştü. Birçoğu Roma Katolikliği olarak tanımlanan yerli Maya halkının kalbi İslam'a döndü.

Tzotzil topluluğu üyeleri,"Yerli elbiseyi giymek istiyorum ama aynı zamanda Allah'a inanmak istiyorum" diyor. Giulia Lacolutti/National Geographic

Yerli Tzotzil halkları olarak bilinen San Cristobal de las Casas çevresinde bulunan bu küçük topluluk, eşsiz dağlık manzarası olan Chiapas'ın güneyinde kendi İslam merkezini kurdu.

30 yılda sayıları 5 bini geçti

Meksika'nın güneyinde etkili olan Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu olarak bilinen silahlı devrimci bir grup başta olmak üzere Katolik Hristiyanlığın ve ABD'nin etkili olduğu kapitalizm hareketlerinden etkilenen bu topluluk 1980'lerden itibaren yönünü İslam'a çevirerek dönüşümün ilk tohumlarını filizlendirdi.

1989 yılından itibaren ise değişim hızlanarak büyüdü Müslümanların sayısı 5 bin 500'e ulaştı.

Tzotzil halkları, günümüzde Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletine özgü bir yerli Maya grubudur. "Tzotzil" kelimesi kendi dillerinde "yarasa insanları" anlamına geldiği söylenir.

Müslüman topluluğun üyeleri geleneksel kıyafetleriyle İslam kültürünü buluşturuyor. Giulia Lacolutti/National Geographic

Nüfusu 300.000'in biraz altında olan Tzotzil halkı, Orta Amerika eski Maya imparatorluğunun soyunun kalan son kalelerinden birini temsil ediyor.

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Erkekleri takke kadınları geleneksel şal kullanıyor

Chiapas'ta, Müslüman Maya topluluğu üyeleri, genellikle geleneksel Maya şallarından başörtüsü takarken, erkekler takke kullanıyor.

Bu küçük Müslüman topluluğunun üyelerinden biri olan Mustafa, "İnsanların dönüşüm kararımızın ardından bize olan bakış açıları değişti. Bizim terörist olduğumuzu ve bizden korkmaları gerektiğini düşündüler. Ancak zamanla ve bizim tavırlarımızla birlikte bu fikir değişti" dedi.

İslam dinini seçen Meksikalı yerliler hem örfi hem de dini kimliklerini dengede tutuyor. Bu çoğunluğu Müslüman olmayan bir ülkede yaşayanların genel olarak harcadı bir çaba olarak kendini gösteriyor.

Meksika'da Müslüman nüfusta artış gözlemleniyor. Giulia Lacolutti/National Geographic

Müslüman Tzotzil topluluğunun üyeleri; "Dilimi konuşmak istiyorum, yerli elbiseyi giymek istiyorum ama aynı zamanda Allah'a inanmak istiyorum" diyor.

Müslümanların sayısı hızla artış gösteriyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde Latin-Amerikalı Müslümanların sayısının artışı son derece heyecan verici.

Geleneksel Maya inançlarının, İspanyolların eliyle ülkede etkili olan Roma Katolikliğinin ve yerli dinlerin ülkesi olan Meksika'da İslam, Meksika kültürünün ve ahlakının en güzel yönlerini öne çıkardığı için halk tarafından benimseniyor.

Meksika'daki çeşitlilik ve hoşgörünün gerçek gücünü içeren bu küçük Müslüman köyünün sessiz güzelliğini duyalım ve duyuralım. Giulia Lacolutti/National Geographic

İslamofobinin yaygınlaştığı, ırkçılığın ve göçmen karşıtı söylemlerin dünya genelinde en yüksek düzeydeki devletler tarafından açıkça kullanıldığı bir dönemde bu tür haberlerin desteklenmesi gerekiyor.

Müslümanlar ve İslam'a yönelik nefret söylemleri ve eylemleri yükseliyor gibi gözükse de, güney Meksika'daki çeşitlilik ve hoşgörünün gerçek gücünü içeren bu küçük Müslüman köyünün sessiz güzelliğini duyalım ve duyuralım.