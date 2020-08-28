Merkel'in Suriye yorumu: Bir zamanlar 'Arap Baharı' olarak adlandırılan şey, umutların elbette tersine dönüştüğü büyük bir trajedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, iç savaşın yaşandığı Suriye'deki durumu "dramatik" olarak nitelendirdi.

Merkel, geleneksel yaz mevsimi basın toplantısında, Suriye konusunda açıklamalarda bulundu.

Yemen'deki insani felaket durumuna baktığında, Suriye'deki durumun en büyük trajedi olup olmadığından emin olmadığını belirten Merkel, "Suriye nüfusunun yarısı ülke içinde yerlerinden edildi, yarısı da ülkeyi terk etmiş durumda. Buna bakıldığında, Suriye'deki durum dramatik" ifadesini kullandı.

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''Bir zamanlar 'Arap Baharı' olarak nitelendirilen şey, büyük bir trajedi''

Merkel, Suriye'deki insanların haklı olarak halen görevde olan bir diktatöre karşı harekete geçmek istediğini vurgulayarak, Rusya'nın Esed'in yardım çağrısına yanıt vermekten çekinmediğini ve bu durumun Suriye'deki durumu pekiştirdiğini söyledi.

Bugüne kadar Suriye'de hiçbir kapsayıcı sürecin gerçekleşmediğine işaret eden Alman Şansölye, görevde olduğu müddetçe Suriye içinde ve dışında yerlerinden edilenlerin ülkede seslerinin duyulmasını sağlamak istediğini kaydetti.

Merkel, "Bir zamanlar 'Arap Baharı' olarak adlandırılan şey, umutların elbette tersine dönüştüğü büyük bir trajedi" değerlendirmesinde bulundu.