Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Merkelin Suriye yorumu Bir zamanlar Arap Baharı olarak adlandırılan şey, umutların elbette tersine dönüştüğü büyük bir trajedi
AVRUPA

Merkel'in Suriye yorumu: Bir zamanlar 'Arap Baharı' olarak adlandırılan şey, umutların elbette tersine dönüştüğü büyük bir trajedi

Almanya Başbakanı Merkel, "Yemen'deki insani felaket durumuna baktığımda, Suriye'deki durumun en büyük trajedi olup olmadığından emin değilim" dedi.

Haber Merkezi AA
Almanya Başbakanı Angela Merkel.
Almanya Başbakanı Angela Merkel.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, iç savaşın yaşandığı Suriye'deki durumu "dramatik" olarak nitelendirdi.

  • Merkel, geleneksel yaz mevsimi basın toplantısında, Suriye konusunda açıklamalarda bulundu.

Yemen'deki insani felaket durumuna baktığında, Suriye'deki durumun en büyük trajedi olup olmadığından emin olmadığını belirten Merkel, "Suriye nüfusunun yarısı ülke içinde yerlerinden edildi, yarısı da ülkeyi terk etmiş durumda. Buna bakıldığında, Suriye'deki durum dramatik" ifadesini kullandı.

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme: Libya ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı
GÜNDEM
Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme: Libya ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı

''Bir zamanlar 'Arap Baharı' olarak nitelendirilen şey, büyük bir trajedi''

Merkel, Suriye'deki insanların haklı olarak halen görevde olan bir diktatöre karşı harekete geçmek istediğini vurgulayarak, Rusya'nın Esed'in yardım çağrısına yanıt vermekten çekinmediğini ve bu durumun Suriye'deki durumu pekiştirdiğini söyledi.

  • Bugüne kadar Suriye'de hiçbir kapsayıcı sürecin gerçekleşmediğine işaret eden Alman Şansölye, görevde olduğu müddetçe Suriye içinde ve dışında yerlerinden edilenlerin ülkede seslerinin duyulmasını sağlamak istediğini kaydetti.

Merkel, "Bir zamanlar 'Arap Baharı' olarak adlandırılan şey, umutların elbette tersine dönüştüğü büyük bir trajedi" değerlendirmesinde bulundu.

Merkel: Tüm Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlü
DÜNYA
Merkel: Tüm Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlü
Abone Ol Google News
Hem Ayasofyayıhem petrolü müjdelemişti

Hem Ayasofya'yı
hem petrolü müjdelemişti

​Merhum Kadir Mısıroğlu bu günleri işaret etmişti.
Amatör Ligler oynanacak mı?

Amatör Ligler oynanacak mı?

​TFF yetkilisi Yeni Şafak'a konuştu.
Doğu Akdenizde deniz eğitimi: Milli Savunma Bakanlığı bu fotoğraflarla duyurdu

İki ismi ilk kez A Milli Takım'a çağırdı.

15 bin 55 rakamı ne ifade ediyor?

15 bin 55 rakamı ne ifade ediyor?

​Anlamını öğrenenler duygu dolu anlar yaşadı.

Dünyaca ünlü golcü 3 yıllık imzayı attı.

Merkel safını<br> belli etti

Merkel safını
belli etti

"​Tüm Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlü."

Üst düzey darbe

Üst düzey darbe

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.
Her yeri halay sarmış

Her yeri halay sarmış

​Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası isyan etti.
'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek

'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek

Bakan Albayrak'tan flaş açıklamalar...

​Alman basını: Türkiye hakkı olanı alacak

'Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı yok'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.