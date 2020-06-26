Mesaj yine Girit'ten: Yunanistan rüyalardan uyanmayı bir türlü beceremiyor

Libya’da Hafter ve ona bağlı teröristleri destekleyen Fransa-Yunanistan cephesiyle Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü bilek güreşi sürüyor. Ankara’nın meşrû hükümete desteği sonrası Afrika’daki sömürü planları sekteye uğrayan Paris yönetimi, Türkiye’nin Libya’da ‘tehlikeli bir oyun oynadığını’ iddia etmiş, Türk Dışişleri Bakanlığı ise buna cevap olarak Libya’nın kaosa sürüklenmesinde Fransa’nın büyük payı olduğunu dile getirmişti. Hemen ardından Fransız donanması, Libya’ya malzeme götüren ‘Çirkin’ adlı kargo gemisini durdurmak istemiş ancak bölgede bulunan 7 adet Türk savaş gemisinin müdahalesiyle bu amacına ulaşamamıştı. Türk gemilerinin Fransız unsurlarına yönelik ‘radar aydınlatması yaparak’ saldırgan bir tutum sergilediğini savunan Emmanuel Macron ve ekibi, Atlantik İttifakı Savunma Bakanları toplantısı sırasında konuyu NATO’ya taşımak istemiş ve ittifak üyelerini Türkiye’ye karşı göreve davet etmişti. Akdeniz’deki savaş gemileriyle taciz iddiasını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yalanlaması sonrası devreye bu kez Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian girdi. Yunanistan’ın uzun süredir yaptığı çağrılara benzer bir mesaj veren Le Drian, Türkiye’nin AB üyeliğinin sorgulanmasını ve Avrupa’nın konuyu ‘tabusuz’ bir biçimde ele alması gerektiğini söyledi.

OYNAT 00:58 Türk bayrağını yırtan küstah Yunan vekile Erdoğan ve Bahçeli gerekli cevabı yıllar önce vermişti Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ioannis Lagos meclis kürsüsünde Türk bayrağı yırttı. Yapılan bu çirkin saldırı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Töreni'ndeki konuşmasıyla, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 28 Şubat 2017'deki MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı çıkışı akıllara getirdi. BiP'te paylaş

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ADRESE TESLİM İFADELER

Akdeniz ve Libya’daki hamleleri Türkiye tarafından bir bir boşa çıkarılan ve Avrupa kartını devreye sokarak Ankara’yı diplomatik kuşatmayla sıkıştırmak isteyen Fransa’ya en net cevap yine sahada oldu. Ege adaları ve Girit çevresinde birlikte sık sık tatbikatlar yaparak gövde gösterisine soyunan Fransa-Yunanistan ittifakına karşı Türk Deniz Kuvvetleri, Girit güneyinde yeni bir tatbikat için Navtex yayınlayıp, koordinat mesajını da adrese teslim ifadelerden seçti. Mayıs ayının sonlarında aynı bölgede ilan ettiği Navtex kodlarını ‘NE’, ‘MUTLU’, ‘TÜRKÜM’, ‘DİYENE’ şeklinde duyuran Türk Donanması bu kez Girit sularını şu mesajla boyadı: ‘ETKİN’, ‘SAYGIN’, ‘CAYDIRICI’.

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KARARLILIK VURGUSU

Ege adalarını cephaneliğe çeviren Yunanistan’a karşı uzun bir süredir ‘gambot diplomasisi’ yürüten Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İstanbul’un fetih yıldönümünde dikkat çekici bir adım atarak Girit’in güneyinde 4 bölgede Navtex ilan etmişti. Fethiye’den Libya’nın Trablus kenti açıklarına dek bir düzlem üzerinde ilerleyen sahada 29-30 Mayıs tarihlerinde tatbikat yapılacağını duyuran Türk Donanması, birinci sahaya ‘NE’, ikinci sahaya ‘MUTLU’, üçüncü sahaya ‘TÜRKÜM’ ve dördüncü sahaya ‘DİYENE’ başlıkları verdi. Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethedişinin yıldönümü 29 Mayıs’ta yayınlanan duyurudaki mesaj, Türkiye’ye karşı ittifak halindeki ülkelere rest anlamı taşıyordu. Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı’nın (SHOD) 25 Haziran tarihli son duyurusu bu kez ‘ETKİN’, ‘SAYGIN’, ‘CAYDIRICI’ oldu. Yaklaşık 4 aydır savaş gemilerini sürekli Libya açıklarında bulunduran ve gönderilen yardımların engellenme girişimlerine karşı caydırıcı bir rol üstlenen Türk donanmasının son mesajı, her türlü tacize gerekli cevabın verileceğine yönelik kararlı bir mesaj niteliğinde görülüyor.

DÜNYA Yunanistan-İtalya MEB anlaşması: Atina hukuksuz taleplerini kanıtlamış oldu

Navtex nedir?

Navtex n

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Navtex n

‘Navtex’ denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin deniz kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurarak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

O rüyadan uyanın artık

Josep Borrell ve Nikos Dendias

Yunan sahil güvenlik güçlerinin, sığınmacı botlarını denizin ortasında batırmaya çalışması görüntülere yansımış olsa da Atina yönetimi her konuda Türkiye’yi suçlamaktan vazgeçmiyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile birlikte Meriç sınırını gezdikten sonra bir açıklama yapan Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın skandal ifadelerine Dışişleri Bakanlığı cevap verdi. Mavi Vatan’dan 150 bin kilometrekarelik deniz alanını çalma planı, Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmayla suya düşen Atina yönetiminin iddialarına verdiği yanıtta Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, “Dendias’ın, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Türk-Yunan sınırında sarf ettiği sözler, her şeyden önce Yunanistan’ın sığınmacılara yönelik insan hakları ihlallerini ve suçlarını AB şemsiyesi altında örtbas etme çabasının yeni bir tezahürüdür. AB Komisyonu’nun buna ortak olması ise ibret vericidir” dedi. Aksoy, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic’in ‘mültecilerin onurunu korumanın üye devletlerin saygı göstermek zorunda olduğu ahlaki ve hukuki bir yükümlülük olduğu’na ilişkin açıklamasını bir kez daha hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

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GÜNDEM Yunanistan'dan tehlikeli tahrik: Türk donanmasının önünü kestiler

GERÇEKLİKTEN KOPUK

“AB ve Yunanistan’ı ülkemizi suçlamak yerine bir kez daha kendi ahdi sorumluluklarını yerine getirmeye, sığınmacıların haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz. Dendias’ın, Ege ve Doğu Akdeniz konusundaki ifadeleri ise gerçeklikten tamamen kopuktur. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye’yi kendi kıyılarına hapsedebileceği ve bunun uluslararası hukuka uygun olduğu rüyasından artık uyanmalıdır. Türkiye’ye karşı şer ittifakları kurma ve AB’yi suistimal etme teşebbüslerinin Yunanistan’a bir faydası olmayacaktır. Bunun yerine Türkiye’nin meşrû hak ve çıkarlarına saygı göstermeli, meselelerini bizi şikayet ederek ve başkalarından medet umarak çözmek yerine bizimle konuşarak çözmeye çalışmalıdır. Uluslararası hukukun ve komşuluğun gereği de budur.” Türkiye’nin tüm komşularıyla sorunlara açtığını, Doğu Akdeniz’de istikrar ve güvenliği baltaladığını, Yunan hava sahası ve karasularını ihlal ettiğini ileri süren Dendias, Avrupa’ya geçmek isteyen sığınmacıların serbest bırakıldığını iddia ederek Ankara’yı suçlamıştı.