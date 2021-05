Mirasımız Derneği: Meclisin ışıkları Kudüs için yanmalıdır

Mirasımzı Derneği'nden yapılan açıklama şöyle:

Kudüslü Müslümanlar işgalci İsrail askerlerine ve Siyonist Yahudilere karşı özelde Mescid-i Aksâ’yı genelde Kudüs’ü canları pahasına savunmaya gayret ediyorlar.

İşgalci İsrail yine şaşırtmadı. Her Ramazan ayının başlangıcında Gazze’yi bombalayıp Ramazanın son on gününde de özellikle Kudüslü Müslümanların Mescid-i Aksâ’da itikafa girdikleri bir dönemde Müslümanlara her türlü baskı ve zulmü yapmaya devam ediyor.

Bir ay önceden yapacakları baskını açıklayan bunun için taraf toplamaya çalışan Siyonist işgalciler, planladıkları esas baskın öncesinde Kadir gecesi öncesi ve sonrasında bu baskınların adeta provalarını yaptılar. Bu gün ise sabahın erken saatlerinde Burak duvarı önünde toplanıp baskın hazırlığına giriştiler. İlk önce 3000 kadar İsrail askeri Aksâ’ya girerek Müslümanlara plastik mermi ve gaz bombası ile saldırı başlattılar.

Sonradan öğrendik ki, plastik mermiler aslında plastik kaplama metal mermilermiş. Yaralıların çoğu baş, sırt ve boyun bölgesinden vurulmuş. Yaralı halde tutuklananlar ise başka bir insanlık ayıbını gözler önüne serdi.

Kudüslü Müslümanlar canları pahasına Kudüs ve Mescid-i Aksâ’yı korumaya çalışırken esas olan soru şu; biz ne yapabiliriz?

Şahıs olarak bizler bir defa (Mescid-i Aksa’nın bizim için ilk kıblemiz ve üçüncü haremimiz olmasından dolayı) Kudüs’ün önemini bilerek, yapılan zulümleri sosyal medyalardan paylaşıp bu konuda önce Müslümanları sonra tüm insanlığı ayağa kaldırmalı ve yine bu bağlamda Kudüs için maddi ve manevi tüm imkânlarımızı seferber etmeliyiz.

Meclis acil toplantıya çağrılmalı ve Meclisin ışıkları Kudüs için yanmalıdır.

Birleşmiş Milletlerde alınan karar gereği Mescid-i Aksâ’nın bütün sorumluluğu Ürdün vakıflar bakanlığına bırakılmışken, İsrail hiçbir zaman bu kararı uygulamamıştır. Meclisin kararı ile başta İslam ülkeleri olmak üzere insan haklarını savunan tüm ülkelerin de desteğini alarak İsrail’in bu karara uyması istenebilir.

Her şeye rağmen bilinmelidir ki küfür tek millettir. Kudüs ve Mescid-i Aksâ Müslümanların ortak davasıdır ve Kudüs ve Mescid-i Aksâ’ya ancak şuurlu Müslümanlar sahip çıkacaktır. Sadece olay olduğu zaman değil her daim Kudüs ve Mescid-i Aksâ’yı gündemimize almamız ve çalışmalarımızı bu mahiyette yapmamız lazım. Bu gün bizim adımıza Kudüslü Müslüman kardeşlerimiz canları pahasına ilk kıblemize sahip çıkmaya çalışıyorlar. Şahıs, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve devlet olarak kardeşlerimizin yanında olduğumuzu söylem ve eylemlerimizle ortaya koymamız lazım.

Biliyoruz ki Kudüslü Müslümanların da işgalci İsrail’in de esas kulak kabarttığı ve önemsediği tek ses Türkiye’den gelecek güçlü bir sestir.

Eylem ve söylemlerimizle Kudüslü dostlarımıza güven İşgalci İsrail’in yüreğine korku salmalıyız. Biz bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kudüs’ün ve Mescid-i Aksâ’nın özgürlüğü için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bütün duyarlı kardeşlerimizi de bu mücadeleye destek vermeye davet ediyoruz.

Özgür Kudüs ve Mescid-i Aksâ’da buluşmak dileğiyle.

Mirasımız Derneği