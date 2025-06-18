Moskova İsrail-İran savaşıyla ilgili ABD'yi açık açık uyardı

Vasily Nebenzya
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Vasily Nebenzya, New York’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile İsrail arasında artan gerilimin tırmanması durumunda “öngörülemeyen sonuçlar” yaşanabileceği uyarısında bulunarak, bu konuda Trump yönetimini dikkatli olmaya çağırdı.
Rusya'nın BM Büyükelçisi Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'la olan anlaşmazlığını sona erdirmek için arabuluculuk çabalarına girme konusunda istekli olmadığını belirterek, çatışmalar yoğunlaştıkça
"öngörülemeyen sonuçlar"
olacağı yönünde uyarıda bulundu.
"Öngörülemez sonuçları var"
"Öngörülemez sonuçları var"
Vasily Nebenzya
New York'ta gazetecilere verdiği demeçte,
"Bu olay artık durdurulmalı çünkü tehdit altında olan nükleer tesislerden bahsettiğimiz ve balistik atışların her iki tarafta da ağır kayıplarla devam ettiği göz önüne alındığında kesinlikle öngörülemez sonuçları var"
dedi.
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