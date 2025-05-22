Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Nadir görülen bir olay: 60 yaşındaki hastanın midesinden 47 cıvata çıkarıldı

Nadir görülen bir olay: 60 yaşındaki hastanın midesinden 47 cıvata çıkarıldı

15:5422/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Söz konusu hastanın metal cıvataları nasıl yuttuğuna ilişkin ise bilgi verilmedi. (Foto: Arşiv)
Söz konusu hastanın metal cıvataları nasıl yuttuğuna ilişkin ise bilgi verilmedi. (Foto: Arşiv)

İran'ın Elburz eyaletinin Kerec kentinde 60 yaşındaki bir hastanın midesinden 47 metal cıvata çıkarıldı. Ameliyata gerek kalmadan cıvataların endoskopik yöntemle hastanın midesinden çıkarıldığını aktaran Recebniya, hastanın genel durumunun iyi olduğunu ve kısa sürede taburcu edileceğini söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Elburz Tıp Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Muhsin Recebniya konuya ilişkin açıklama yaptı.

Recebniya, Kerec kentinde 60 yaşındaki bir hastanın midesinden 47 metal cıvata çıkarıldığını belirterek bu durumu nadir görülen bir olay olarak nitelendirdi.

Ameliyata gerek kalmadan cıvataların endoskopik yöntemle hastanın midesinden çıkarıldığını aktaran Recebniya, hastanın genel durumunun iyi olduğunu ve kısa sürede taburcu edileceğini söyledi.

Söz konusu hastanın metal cıvataları nasıl yuttuğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.


#İran
#Elburz
#Kerec
#Civata
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyada internetin en hızlı olduğu ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada?