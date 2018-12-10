Dünya Netanyahu Mecbur kalırsak Gazzeye operasyon yaparız
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Netanyahu: Mecbur kalırsak Gazze'ye operasyon yaparız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun ülkenin kuzeyinde İran ve Hizbullah’a karşı operasyon başlattığı bir sırada Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde Filistinlilerle herhangi bir savaşın çıkmasını istemediğini açıkladı. Netanyahu, 'Ancak mecbur kalırsak buna hazırız. Gazze’ye beklenenden daha büyük bir askeri operasyon yaparız.' diye de ekledi.

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, partisi Likud’un bakanlarıyla düzenlediği toplantıda, İsrail’in İran ve Hizbullah’a karşı operasyon başlattığı bir zamanda Filistinlilerle de ayrı bir cephe açılmasını istemediğini söyledi.

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesine göre Netanyahu, İsrail ordusunun Hizbullah’ın tünellerini keşfetmek için çalıştığını belirterek, “Ordu, kuzey sınırlarında büyük bir tehdit teşkil eden Hizbullah’ın tünellerini bir bir keşfetmek ve yok etmek için çalışıyor” dedi.

İsrail’in ayrıca İran’ı Suriye’den çıkarmaya, Hizbullah’ın da güdümlü füzelerini yok etmeye çalıştığına dikkat çeken Netanyahu, ülkesinin uluslararası toplum nezdinde de Hizbullah’ı mahkum etmeye ve İran’a yönelik ambargonun daha da ağırlaştırılması için diplomatik çaba gösterdiğini vurguladı.

‘GÜVENLİK KABİNESİ TÜM AYRINTILARA HAİZ’

  • Netanyahu, halihazırdaki durumun İsrail’i Filistinlilerle de ayrı bir cephe açmamaya sevk ettiğinin altını çizerek, “Ancak mecbur kalırsak buna hazırız. Gazze’ye beklenenden daha büyük bir askeri operasyon yaparız. Biz buna hazırlanmak için vakti değerlendirdik. Güvenlik kabinesi de tüm ayrıntılara haiz” diye konuştu.
  • Netanyahu ayrıca, dün İsrail ordusunun keşfettiğini iddia ettiği ikinci Hizbullah tüneli meselesine bir kez daha değinerek, tünelin Lübnan sınırının altından İsrail bölgelerine uzandığı ve bir saldırı tüneli olduğunu belirtti.
  • İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, Lübnan sınır hattında başlatılan Kuzey Kalkanı Operasyonu kapsamında Hizbullah’a ait yeni bir tünelin keşfedildiğini iddia edilmişti.

‘KUZEY KALKANI’

İsrail ordusu, 4 Aralık Salı sabahı Lübnan sınırında Hizbullah’a ait olduğu öne sürülen tünelleri ortaya çıkararak imha etmek için “Kuzey Kalkanı” adıyla operasyon başlatmıştı.

Aynı gün İsrail ordusu basın ofisi, Hizbullah’ın Lübnan’dan İsrail tarafına sızmak amacıyla kazdığı öne sürülen tünellerden birinin fotoğrafını yayınladı.

Ordu açıklamasında, yaklaşık 200 metre uzunluğunda olduğu ifade edilen tünelin 40 metre kadar İsrail topraklarının içine ulaştığı dile getirildi.

Hizbullah ise İsrail ordusunun operasyonu ve tünel iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

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