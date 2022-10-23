Dünya Netanyahu seçilirse Ukraynaya silah tedarik etmeyi düşüneceğini açıkladı
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Netanyahu seçilirse Ukrayna'ya silah tedarik etmeyi düşüneceğini açıkladı

İsrailli muhalefet lideri Benjamin Netanyahu, başbakan seçilirse Ukrayna'ya silah tedarik etmeyi düşüneceğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Netanyahu seçilirse Ukraynaya silah tedarik etmeyi düşüneceğini açıkladı
Netanyahu seçilirse Ukrayna'ya silah yardımını düşünebilir.

Eski bir başbakan olan Netanyahu, "Son zamanlarda bana bu soru soruldu ve göreve geldiğimde araştıracağımı söyledim" dedi.

Hepimizin Ukrayna'ya sempatisi var. Bu bir soru bile değil ve ben de farklı değilim” diye ekledi.

İsrail'de 1 Kasım'da sağcı Likud Partisi'nin lideri Netanyahu'nun aday olması beklenen genel seçimler yapılacak.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail'in Ukrayna'ya silah sağlamayacağını, ancak bir füze erken uyarı sisteminin geliştirilmesine yardım etmeyi teklif ettiğini söyledi.

Geçen hafta, eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, İsrail'i Ukrayna'ya silah teslimatı konusunda uyardı.

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