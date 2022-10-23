Netanyahu seçilirse Ukrayna'ya silah tedarik etmeyi düşüneceğini açıkladı

Eski bir başbakan olan Netanyahu, "Son zamanlarda bana bu soru soruldu ve göreve geldiğimde araştıracağımı söyledim" dedi.

Hepimizin Ukrayna'ya sempatisi var. Bu bir soru bile değil ve ben de farklı değilim” diye ekledi.

İsrail'de 1 Kasım'da sağcı Likud Partisi'nin lideri Netanyahu'nun aday olması beklenen genel seçimler yapılacak.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail'in Ukrayna'ya silah sağlamayacağını, ancak bir füze erken uyarı sisteminin geliştirilmesine yardım etmeyi teklif ettiğini söyledi.

Geçen hafta, eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, İsrail'i Ukrayna'ya silah teslimatı konusunda uyardı.

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DÜNYA İsrail Savunma Bakanı Gantz: Ukrayna’ya silah vermeyeceğiz