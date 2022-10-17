Medvedev'den İsrail'e gözdağı: İlişkiyi yok eder

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Ukrayna'ya yönelik olası silah desteğine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

İsrail'in söz konusu planına tepki gösteren Medvedev, "Bu çok pervasızca bir adım. Uluslarımız arasındaki tüm devletler arası ilişkiyi yok eder." ifadesini kullandı.

Medvedev, Stepan Bandera ve Roman Şuheviç'e atıfta bulunarak, "Banderacı yozlaşmışların Nazi olduklarından ve öyle kalacaklarından bile bahsetmiyorum. Günümüz uşaklarının kullandığı sembollere bir göz atmak yeterli. Onlara silah verilirse, İsrail'in Bandera ve Şuheviç'i de kahraman ilan etmesi gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli Diaspora Bakanı Nachman Shai, dün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'ın Rusya'ya balistik füze göndermeye başladığına yönelik haberler üzerine, "İsrail'in artık bu kanlı çatışmada durması gereken yere ilişkin şüphe yok. Ukrayna'nın, ABD ve NATO ülkelerinin sağladığı biçimde askeri yardım da almasının vakti geldi." ifadesine yer vermişti.

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Rusya, Ukraynalı aşırı sağcılar Stepan Bandera ve Roman Şuheviç'i, 2. Dünya Savaşı'nda Nazilere destek vermekle suçluyor.

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