Dünya İsrail Savunma Bakanı Gantz Ukraynaya silah vermeyeceğiz
ORTADOĞU

İsrail Savunma Bakanı Gantz: Ukrayna’ya silah vermeyeceğiz

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail’in Ukrayna’ya silah vermeyeceğini, ancak saldırılara karşı erken uyarı sistemi kurulması için yardım teklif ettiklerini söyledi.

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Haber Merkezi İHA
İsrail Savunma Bakanı Gantz: Ukrayna’ya silah vermeyeceğiz
Benny Gantz

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçilerine hitap etti.

Ukrayna’nın Demir Kubbe gibi İsrail hava savunma sistemleri için resmi bir talepte bulunacağını açıklamasından bir gün sonra konuşan Gantz, "İsrail, Ukrayna’yı insani destek ve hayat kurtaran sistemler ile savunma teçhizatı tedariki yoluyla destekleme politikası yürütüyor. Ancak İsrail’in çeşitli operasyonel endişeler nedeniyle Ukrayna’ya silah sistemleri göndermeyeceğini vurgulamak isterim. Şimdiye kadar olduğu gibi sınırlarımız dahilinde Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Erken uyarı sistemi geliştirmesi için yardım teklif ettik"

Ukrayna’dan temsilcilerle yapılan görüşmenin ardından yardımın genişletilmesi ve hayat kurtarıcı ekipman tedariki çerçevesinde İsrail’de olduğu gibi hava saldırılarına ve diğer tehditlere karşı akıllı bir uyarı sisteminin inşası ve tedariki için veri istediklerini belirten Gantz, "Ukraynalılardan ihtiyaçları hakkında bilgi paylaşmalarını istedik ve hayat kurtaran bir erken uyarı sisteminin geliştirilmesine yardımcı olmayı teklif ettik. Ancak İsrail Ukrayna’ya silah sistemleri sağlamayacak" dedi.

İsrail, Suriye’de büyük bir askeri varlığı olan Rusya ile ilişkilerini etkileyeceği endişesiyle Ukrayna’ya silah göndermeyi tercih etmiyor.

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