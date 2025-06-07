Pentagon’un UFO sırrı ifşa oldu: Gizli silah programlarını gizliyorlarmış

Özellikle ABD kamuoyunu uzun yıllardır meşgul eden “tanımlanamayan uçan cisim” (UFO) iddia ve spekülasyonları hakkında yeni bir gerçek gün yüzüne çıktı. ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) “dezenformasyonunun" ABD’deki “UFO mitolojisini” körüklediği anlaşıldı. Buna göre, ABD Dünya dışından gelmiş gibi görünen kanıtlar yaratmış ve bu söylentilerin yayılmasına izin vermişti. Bunun amacı ise gerçek gizli silah programlarının üzerini örtmekti.





The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Pentagon’daki bir birim, Washington’ın gizli UFO programları konusundaki komplo teorilerini araştırırken “şok edici bir gerçek” ile karşı karşıya kaldı: Bu teorilerden en az birini Pentagon’un kendisi körüklemişti.





UÇAK DEĞİL UFO SANMALARI İSTENMİŞ

Kongre’nin başlatılması emrini verdiği soruşturma, incelemeyi yapan yetkilileri 1980’li yıllara kadar geri götürdü. O dönemde Hava Kuvvetleri’nden albay, Nevada Çölü’ndeki çok gizli bir alan olan “51’inci Bölge”nin yakınlarındaki bir bara gitmişti. Orada bar sahibine “uçan tabaklara” benzer cisimlerin fotoğraflarını vermişti. Fotoğraflar daha sonra kendilerine duvarlarda yer buldu. O dönemde ABD ordusunun gizli gizli “ulaşılan Dünya dışı bir teknolojiyi test ettiği” iddia edildi.





Fakat esasında albay başka bir “misyonun” parçası olarak çalışıyordu: Dezenformasyon. Fotoğrafların üzerinde oynanmıştı. Artık emekli olan albay, bu durumu 2023 yılında Pentagon’da soruşturma yürüten yetkililere itiraf etti. Dezenformasyonun amacı ise aslında 51’inci Bölge’de gerçekte neler olup bittiğini gizlemekti. Hava Kuvvetleri, burada aslında “çok gizli hayalet savaş uçaklarını” geliştiriyordu. Bunun Soğuk Savaş’ın devam ettiği dönemde Sovyetler Birliği’ne karşı bir avantaj sağlayacağı düşünülüyordu.





Ancak askeri yetkililerin bir endişesi vardı. Bölgede yaşayan halkın test uçuşlarını görmesi halinde söz konusu program ifşa olabildirdi. “Dünya dışı” gibi görünen F-117 yerine insanların bu hava araçlarının UFO olduğunu düşünmesine izin verdiler. 2023 yılında bu itirafta bulunan albayın hikayesi ilk defa basına yansıdı.





RAPORUN KENDİSİNİ DE BİR SAKLAMA ÇABASIYMIŞ

Geçen sene yayınlanan ve Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan bir rapor, ABD yönetiminin UFO’lara ve Dünya dışı yaşama dair bilinenleri sakladığına dair iddiaların temelsiz olduğunu ileri sürmüştü. WSJ’inin yaptığı araştırma ise bu raporun kendisinin de bir saklama çabası olduğunu ortaya koydu. Buna göre, Pentagon’un kendisi kasıtlı bir şekilde dezenformasyonu körüklemişti. Diğer bir deyişle ABD hükümeti kendi halkını dezenformasyonla hedef almıştı.





Yakın zaman önce bir grup eski Pentagon yetkilisi hükümetin “Dünya dışı teknolojiyi kullandığı bir programının olduğunu ve bunu ABD’lilerden sakladığını” iddia etmiş, bu iddialar Pentagon’da soruşturmayı beraberinde getirmişti.





Şimdi ortaya çıkan kanıtlar ise ABD hükümetinin “UFO mitolojisini” yayma çabalarının 1950’li yıllara kadar dayandığını ortaya koydu.





YEREL Bİ ÇABA MI, MERKEZİ BİR PROGRAM MI?

WSJ’nin incelemesine göre, askeri yetkililer, 51’inci Bölge konusunda olduğu gibi, gerçek gizli silah programları hakkında bir “sis perdesi” yaratmak adına yanlış belgeleri yaymıştı. Bazı durumlarda ABD’li yetkililer, “milli güvenlik çıkarları” için UFO’lar konusundaki mitlerin yayılmasına izin vermişti. Bunun amaçlarından biri Sovyetler Birliği’ni nükleer tesis ve ekipmanların saldırıya açık noktalarını tespit etmekten alıkoymaktı.



