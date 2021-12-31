Pussy Riot’un kurucusunu ‘yabancı ajan’ listesine ekleyen Rusya: ABD'nin fonladığına dair belgeler var

Moskova'nın en büyük Ortodoks katedralinde çektikleri videolar sonrası tanınır hale gelen Rus müzik grubu Pussy Riot'un kurucusu Nadejda Tolokonnikova ve üyesi Veronika Nikulşina, Rusya'da ‘yabancı ajan’ listesine eklendi.
RUSYA: ELİMİZDE BELGELER VAR
Sputnik'in haberine göre, Tolokonnikova ve Nikulşina'nın yabancı ajan ilan edilmeleri, Rus makamlarının elde ettiklerini öne sürdüğü belgeler sonrası alındı.
"YURT DIŞINDAN FONLANIYOR"
- Rusya Adalet Bakanlığı, müzik grubu üyelerinin yurt dışından parasal destek aldığını ve düzenli olarak bir gruba belge ilettiğini tespit ettiklerini iddia ediyor. Rus makamları, ellerinde buna dair belgeler bulunduğunu açıkladı.
ABD TARAFINDAN DESTEKLENİYOR
Rus yazar Viktor Şenderoviç, Holod sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Taysiya Bekbulatova ve ABD Kongresi tarafından desteklenen Radio Free Europe/Radio Liberty'den Yelena Vladkina ile İvan Belyayev de yabancı ajan ilan edilen isimler arasında.