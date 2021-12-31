Pussy Riot’un kurucusunu ‘yabancı ajan’ listesine ekleyen Rusya: ABD'nin fonladığına dair belgeler var Müzik grubu Pussy Riot'un kurucusu Nadejda Tolokonnikova ve üyesi Veronika Nikulşina, Rusya tarafından 'yabancı ajan' ilan edildi. Rusya, grubun üyelerinin yurt dışından fonlandığını ve düzenli olarak bir ekibe belge aktardıklarını öne sürüyor. Rusya Adalet Bakanlığı, ellerinde buna dair belgeler bulunduğunu açıkladı.

Abone Ol