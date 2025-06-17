Refah’a yürüyüşe Mısır engeli

Aktivistlerin pasaportlarına el konuldu, yürüyüş için gelen çok sayıda insan otellerinden alınarak sınır dışı edildi veya otobüslere bindirilip tek başına kırsal alanlarda bırakıldı. Dünyanın 54 ülkesinden gelen aktivistlerin başlattığı yürüyüş, Süveyş Kanalı yakınlarındaki İsmailiye bölgesinden öteye geçemedi. Gelişmelerin ardından yürüyüş planını hayata geçiremeyen grup, 15 Haziran’da Refah’ta olmaları gerekirken Kahire’ye dönmek zorunda kaldı. Refah sınırına yürüyüşün neden gerçekleşemediğiyle ilgili Kahire’de gerçekleştirdikleri basın açıklamasında, mevcut izin süreçleri ve diplomatik engeller nedeniyle yürüyüşün gerçekleşemediği bildirildi. Gazze kuşatmasını kırmak için karadan yapılan ilk girişim özelliğini taşıyan yürüyüşün organizatörü Küresel Gazze Yürüyüşü Platformu (Global March to Gaza) Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Dr. Hüseyin Durmaz, “Bugün itibarıyla resmi süreçlerin netleşmesi ve daha etkili yolların belirlenmesi amacıyla faaliyetlerimize daha güçlü ve koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz bulunduğumuz her yerden sesimizi daha da yükselterek, Gazze’nin sesi olmaya, insanlığın vicdanı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Eylem planlarının değiştiğini söyleyen Durmaz, “Planımız değişse de hedefimiz değişmedi. Yeni stratejik yaklaşımda önce çıkar adımlar şunlar oldu: Sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden küresel baskının artırılması, uluslararası diplomatik girişimlerin güçlendirilmesi, sahadaki tanıklıkların ve insani durumun daha geniş kitlelere ulaştırılması ve en önemlisi Gazze için verilen mücadeleden asla vazgeçilmemesi” diye konuştu. Yürüyüş için yeni hedeflerin belirlenmesinin stratejik bir yeniden konumlanma olduğunu belirten Durmaz, “Zulüm sürerken biz de çabalarımızı dünyanın dört bir yanında ki vicdanlara hitap ederek sürdürüyoruz. Mısır halkının ve bölgedeki tüm halkların Gazze konusundaki duyarlılığına olan inancımız tamdır. Bizler, bu mücadeleyi dayanışma temelinde büyütmek istiyoruz. dedi.