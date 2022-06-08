Rusya devlet kanalı terörist elebaşı Kobani'yi yayına çıkardı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Savaşı ve buna bağlı sorunların yaşandığı bir dönemde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile basın toplantısı düzenledi.
TÜRKİYE'DE ABD'Yİ SUÇLADI
Suriye'nin kuzeyine yönelik Türkiye'nin olası askeri harekatına ilişkin soru üzerine de "Türk dostlarımızın sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz" deyip ABD'yi suçladı. Washington yönetiminin terör örgütlerini beslediğini söyledi.
RUS KANALINDA PKK PROPAGANDASI
Tüm bunlar yaşanırken, Ceyhun Aşirov'un aktardığı habere göre, Rusya devlet kanalı RT'de, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşılarından 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'le röportaj gerçekleştirildi.
Yayında terör örgütünün propagandası yapıldı. Türkiye açıkça hedef alındı. Türkiye'nin operasyonunun engellenmesi istendi.