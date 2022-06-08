Rusya devlet kanalı terörist elebaşı Kobani'yi yayına çıkardı

Yunan Parlamenter: Türkiye'nin süper güç olmasına hizmet ediyoruz Erdoğan barajlar santraller yapıyor

Yunan Parlamenter Kyriakos Velopoulos Atina Meclisi'nde yaptığı konuşmada Miçotakis hükümetine isyan etti. Türkiye'nin Avrupa pazarında giderek büyüdüğünü ve bunun Yunanistan üzerinden gerçekleştiğini belirten parlamenter “Adalarımızın üzerinde, Girit'in hemen yanında uçuşlar yapıyorlar gemileri geziyor ve biz izliyoruz. ABD'lileri denemek için uçuşlar yaptılar ve tek ses çıkmadı. ABD yanımızda zannediyoruz ama öyle değil. Türkler buraları kontrol altına alacaklar ve ABD ile Avrupa bunu çoktan kabullendi” diye konuştu.



