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Rusya: Ukrayna'nın ihlal ettiği enerji altyapısına yönelik anlaşmaya uymama hakkını saklı tutuyoruz

Rusya: Ukrayna'nın ihlal ettiği enerji altyapısına yönelik anlaşmaya uymama hakkını saklı tutuyoruz

16:0628/03/2025, Cuma
AA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın varılan anlaşmaya rağmen Rus enerji tesislerine saldırılarını sürdürdüğünü belirterek "Kiev'in sürekli ihlal ettiği bu anlaşmayı uygulamama hakkını saklı tutuyoruz.” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki bazı konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna ordusunun Ukrayna yönetiminin kontrolünden çıktığı yorumunda bulunan Peskov, "Ukrayna ordusunun tüm kademeleri, ülkenin liderliğini dinlemiyor. Rusya'daki enerji altyapısına yönelik saldırı girişimleri devam ediyor." diye konuştu.

Peskov, enerji altyapılarına saldırılmaması konusunda ABD ile anlaşmaya vardıklarına işaret ederek şöyle devam etti:

"Her gece enerji altyapımıza yönelik saldırılar yapılırken bizim de anlaşmayı gözetmemiz mantıksız olacaktır. Kiev'in sürekli ihlal ettiği bu anlaşmayı uygulamama hakkını saklı tutuyoruz."

ABD ile Rusya arasında Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğine dair anlaşmaya ilişkin de Peskov, "Tarım ürünleriyle ilgili ödemelere yönelik bankacılık yaptırımlarının kaldırılması, Karadeniz'le ilgili girişimin ayrılmaz bir parçasıdır." ifadesini kullandı.


Avrupa Birliği'nin, Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmayacağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Bu, Avrupa'nın barış yoluna girmek, Moskova ve Washington'da barışçıl bir yola girmek için gösterdiği çabaya katkıda bulunmak istemedikleri anlamına gelir." değerlendirmesini yaptı.


Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'da Birleşmiş Milletler himayesinde geçici bir yönetimin atanabileceğine yönelik önerisinin ise ABD tarafıyla görüşülmediğini söyledi.




#Avrupa
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#Ukrayna

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