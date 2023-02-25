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Dünya

Savaşın yıl dönümünde hamleler peş peşe geliyor: Avrupa Birliği Rusya’ya 10'uncu yaptırım paketini açıkladı

Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde Batı'nın yaptırım hamleleri de peş peşe açıklanıyor. ABD'nin ardından Avrupa Birliği de Rusya'ya yönelik yaptırım paketini açıkladı. Yaptırım paketinde ithalat-ihracat kısıtlamaları, bazı medya kuruluşlarının yasaklanması yer alıyor.

18:49 . 25/02/2023 Cumartesi
IHA
Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararları aldı. (Arşiv)

Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararları aldı. (Arşiv)

Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından yapılan açıklamada, AB’nin Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketine ithalat-ihracat kısıtlamaları, bazı medya kuruluşlarının yasaklanmasının dahil edildiği belirtildi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketinin detaylarını açıkladı. AB Konseyi’nden yapılan açıklamada, yaptırım paketine yeni ithalat-ihracat kısıtlamaları ve bazı medya kuruluşlarının yasaklanmasının da dahil edildiği belirtilerek, "Bugünkü karar, elektronik, özel araçlar, makine parçaları, kamyon ve jet motorları yedek parçaları gibi kritik teknoloji ve endüstriyel ürünler ile anten gibi Rus ordusuna gönderilebilecek inşaat sektörü ürünleri için daha fazla ihracat yasağı getiriyor" denildi.


İki Rus medya kuruluşunun lisansları askıya alınacak

Açıklamada, RT Arabic ve Sputnik Arabic TV kanalları yayınına da yasak getirildiği belirtilirken, "
Rusya’nın komşu ülkeleri, AB ve üye ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan sistematik, uluslararası dezenformasyon ve bilgi manipülasyonu kampanyasına yanıt vermek için Konsey, iki medya kuruluşunun daha yayın lisanslarının askıya alınması sürecini başlattı. RT Arabic ve Sputnik Arapça. Bu kanallar, Rusya Federasyonu liderliğinin kalıcı doğrudan veya dolaylı kontrolü altındadır ve ikincisi tarafından Rusya’nın saldırganlığını meşrulaştıran ve Ukrayna’ya desteğini baltalayan sürekli ve uyumlu dezenformasyon ve savaş propagandası eylemleri için kullanılmıştır. Temel Haklar Bildirgesi ile uyumlu olarak, bu önlemler söz konusu medya kuruluşlarının ve çalışanlarının AB’de yayın dışında faaliyetler yürütmesini engellemeyecektir
" ifadelerine yer verildi.


#Rusya-Ukrayna savaşı
#Avrupa Birliği (AB)
#Rusya'ya yaptırım
#RT Arabic
#Sputnik Arabic TV
#Temel Haklar Bildirgesi
1 saat önce
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Savaşın yıl dönümünde hamleler peş peşe geliyor: Avrupa Birliği Rusya’ya 10'uncu yaptırım paketini açıkladı
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