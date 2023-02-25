Savaşın yıl dönümünde hamleler peş peşe geliyor: Avrupa Birliği Rusya’ya 10'uncu yaptırım paketini açıkladı

Rusya’nın komşu ülkeleri, AB ve üye ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan sistematik, uluslararası dezenformasyon ve bilgi manipülasyonu kampanyasına yanıt vermek için Konsey, iki medya kuruluşunun daha yayın lisanslarının askıya alınması sürecini başlattı. RT Arabic ve Sputnik Arapça. Bu kanallar, Rusya Federasyonu liderliğinin kalıcı doğrudan veya dolaylı kontrolü altındadır ve ikincisi tarafından Rusya’nın saldırganlığını meşrulaştıran ve Ukrayna’ya desteğini baltalayan sürekli ve uyumlu dezenformasyon ve savaş propagandası eylemleri için kullanılmıştır. Temel Haklar Bildirgesi ile uyumlu olarak, bu önlemler söz konusu medya kuruluşlarının ve çalışanlarının AB’de yayın dışında faaliyetler yürütmesini engellemeyecektir