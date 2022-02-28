Psikolojik savaş: Ukrayna ölen ve esir alınan Rus askerlerinin fotoğraf ve kimliklerini paylaşıyor

Ukrayna ölen ve esir alınan Rus askerlerinin fotoğraf ve kimliklerini paylaşıyor.

Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken her iki taraftan da kayıp haberleri gelmeye devam ediyor. Kiev yönetimi, 3 bin 500'den fazla Rus askerinin öldürüldüğünü iddia ederken, yetkililer esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini ve konuşmalarını gazetecilerle paylaşıyor.

ÖLEN VE ESİR ALINAN ESİR ASKERLERİN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILIYOR

Bilgileri sadece gazetecilerle paylaşmakla yetinmeyen Ukrayna ilginç bir uygulama daha yürütüyor. Ukrayna kurduğu http://200rf.com sitesinde ölen ve esir alınan Rus askerlerinin fotoğraf ve kimliklerini yayınlıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan sitede savaş alanından fotoğraf ve videolar yer alıyor. Sitede ayrıca fotoğraf ve videoların kasıtlı olarak paylaşıldığı ifade ediliyor.

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UKRAYNA TRAVMATİK ETKİYİ KULLANIYOR

Ukrayna'nın bu taktik ile amacının ölen Rus askerlerinin aileleri üzerinde travmatik etkisini kullanarak kamuoyunda kayıplar üzerinden bir baskı oluşturmak olduğu belirtiliyor.



