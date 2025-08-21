Soykırımcı işgale başladı

Gazze’de 7 Ekim 2023’ten beri soykırım işleyen ve 2,4 milyon Filistinliyi açlığa mahkum eden işgalci İsrail, karadan tam işgal harekatını başlattı. Savunma Bakanı İsrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası Gazze’nin tamamen işgal edilmesi için hazırlanan planı onayladı. İşgal harekatına İsrail ordusunun geçtiğimiz mayıs ayında ve “Gideon Arabaları” adı altında başlattığı kara saldırısının devamı olarak “Gideon Arabaları B” ismi verildi.





İŞGALİN İLK AŞAMASI BAŞLADI

Akşam saatlerinde işgal harekatının başladığı duyuruldu. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, akşam saatlerinde düzenlediği basın brifinginde Savunma Bakanlığı'nın Gazze kentinin işgaline ilişkin planları onaylamasının ardından "Gideon'un Savaş Arabaları 2" iki ismini verdikleri saldırılar için çalışmalarına başladığını belirtti. İsrail ordusunun yaklaşık 60 bin yedek askere eylül başında silah altına alınacak şekilde celp gönderdiğini, 20 bin yedek askerin de görevinin uzatılması talimatının verildiğini belirten Defrin, İsrail ordusunun Gazze'nin çevresini kuşattığını ifade etti.





YÜZDE 75'İ İŞGAL EDİLDİ

İsrail ordusu yaptığı ikinci bir açıklamada ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye başladığı saldırılarında 10 binden fazla noktayı havadan ve denizden vurduğunu duyurdu. İsrail ordusu, 360 kilometre karede 2 milyondan fazla insanın soykırıma uğradığı Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 75'ini işgal ettiğini açıkladı.İsrail ordusu, Gazze'de aynı anda beş bölüğün eş zamanlı olarak saldırılara katıldığını belirtti.İsrail ordusu, dünyada nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Gazze Şeridi'ndeki soykırımında 18 Mart'tan itibaren Filistinlilerin sahil şeridinde yüzde 25'lik bir alana doğru nasıl zorla göç ettirildiğine ilişkin grafikler paylaştı. Reuters’e konuşan İsrailli askeri yetkililer ise operasyonun birkaç gün içinde tamamlanmasının planlandığını bildirdi.





KATİLDEN ORDUYA TALİMAT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da soykırım ordusuna ‘işgali kısa sürede tamamlayın’ talimatı verdi. İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Netanyahu'nun, orduya Hamas'ın "yenilgiye uğratılması" için girişilecek işgalin belirlenenden daha kısa sürede tamamlanması emrini verdiği kaydedildi.





TOPLAMA KAMPI KURULACAK

Yeni işgal planı, 1 milyon Filistinlinin Gazze dışına tehcir edilmesinden önce Gazze’nin güneyinde İsrail kontrolü altındaki bölgede kurulacak bir toplama kampına hapsedilmesini ön görüyor.





HEDEF GAZZE ŞEHİR MERKEZİ

İsrail Yayın Kurulu’nun (KAN) verdiği bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin tam işgal harekatı kapsamında ilk hedefi, Gazze şehir merkezi olacak. KAN’da yer alan haberde, İsrail kuvvetlerinin birkaç gün içinde bölgedeki sivilleri güneye doğru itmeye başlayacağı kaydedildi.





Kassam’dan Refah’ta baskın saldırı

İsrail ordusu, Gazze’yi tamamen işgal etmeye hazırlanırken Mayıs 2024’ten beri işgal altında tuttuğu Gazze’nin güneyindeki Refah’ta Hamas’a bağlı 10 savaşçının baskınına uğradı. İsrail basını (Kanal 13, KAN ve Yedioth Ahronoth) Kassam savaşçılarının baskını İsrail ordusuna bağlı Kfir Tugayı’nın konuşlandığı bölgeye yaptığını ve asker esir almaya çalıştığını bildirdi. İsrail basını ayrıca, çatışmaların 90 dakika sürdüğünü, üç askerin yaralandığını ve bir askerin korkudan kalp krizi geçirdiğini aktardı. Kassam Tugayları ayrıca, Han Yunus'ta İsrail ordusunun yeni oluşturduğu bir konuşlanma alanını hedef aldığını ve Merkava 4 tankını kullanan bir askerini keskin nişancı ateşiyle öldürdüğünü ilan etti.



