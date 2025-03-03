Suriye'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Özgürlüğüne kavuşmasının ardından Suriye'de terör örgütü PKK tarafından birçok bombalı saldırı gerçekleşti. (Foto: Arşiv)
Suriye'de meydana gelen patlamada üç kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
Suriye'nin doğusundaki
Deyrizor
'da meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Suriye'nin
Deyrizor
kentinde patlama meydana geldi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
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