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Suriye'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Suriye'de patlama: Ölü ve yaralılar var

21:313/03/2025, Pazartesi
IHA
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Özgürlüğüne kavuşmasının ardından Suriye'de terör örgütü PKK tarafından birçok bombalı saldırı gerçekleşti. (Foto: Arşiv)
Özgürlüğüne kavuşmasının ardından Suriye'de terör örgütü PKK tarafından birçok bombalı saldırı gerçekleşti. (Foto: Arşiv)

Suriye'de meydana gelen patlamada üç kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Suriye'nin doğusundaki
Deyrizor
'da meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Suriye'nin
Deyrizor
kentinde patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.



#Suriye
#Patlama
#Deyrizor

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