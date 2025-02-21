Suriye'de yerel güvenlik güçlerinin dikkati büyük bir felaketin önüne geçti. Sivillerin yoğun olarak bulunduğu Azez'de patlayıcı yüklü araç tespit edildi. Kontrollü şekilde güvenli bir alana alınan araç, bomba imha ekiplerince patlatıldı.
Sivillerin yoğun olarak bulunduğu Azez'de tespit edilen patlayıcı yüklü araç, yerel emniyet güçlerince kontrollü şekilde güvenli bir alana alınarak, bomba imha ekiplerince patlatıldı.
Saldırı girişiminde PKK şüphesi
Güvenlik güçleri, terör saldırısının PKK/YPG tarafından düzenleneceği ihtimali üzerinde duruyor.
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Halep'in Bab ilçesinde, 8 Şubat'ta yerel güvenlik güçlerinin araca yerleştirilen bomba düzeneğini fark etmesiyle terör saldırısı engellenmişti.