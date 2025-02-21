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Suriye'de bombalı terör saldırısı girişimi: Emniyet güçleri felaketin önüne geçti

Suriye'de bombalı terör saldırısı girişimi: Emniyet güçleri felaketin önüne geçti

00:3521/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
AA
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Azez'deki bombalı terör saldırısı girişiminde terör örgütü PKK şüphesi üzerinde duruluyor. (Foto: Arşiv)
Azez'deki bombalı terör saldırısı girişiminde terör örgütü PKK şüphesi üzerinde duruluyor. (Foto: Arşiv)

Suriye'de yerel güvenlik güçlerinin dikkati büyük bir felaketin önüne geçti. Sivillerin yoğun olarak bulunduğu Azez'de patlayıcı yüklü araç tespit edildi. Kontrollü şekilde güvenli bir alana alınan araç, bomba imha ekiplerince patlatıldı.

Suriye
'nin kuzeyindeki
Azez
ilçesinde, araca yerleştirilen
bomba düzeneği
nin fark edilmesi sonucu bir felaketin önüne geçildi.
Kilis ilinin karşısındaki Halep'in Azez'de
yerel güvenlik güçleri
nin dikkati sonucu
terör saldırısı
engellendi.

Sivillerin yoğun olarak bulunduğu Azez'de tespit edilen patlayıcı yüklü araç, yerel emniyet güçlerince kontrollü şekilde güvenli bir alana alınarak, bomba imha ekiplerince patlatıldı.

Saldırı girişiminde PKK şüphesi

Güvenlik güçleri, terör saldırısının PKK/YPG tarafından düzenleneceği ihtimali üzerinde duruyor.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Halep'in Bab ilçesinde, 8 Şubat'ta yerel güvenlik güçlerinin araca yerleştirilen bomba düzeneğini fark etmesiyle terör saldırısı engellenmişti.



#Suriye
#Azez
#bombalı araç
#saldırı
#terör

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