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Halep'te terör örgütü PKK'ya protesto: Münbiç sessizce katlediliyor

Halep'te terör örgütü PKK'ya protesto: Münbiç sessizce katlediliyor

21:063/02/2025, Pazartesi
AA
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Münbiç'te düzenlenen terör saldırısı sonucu 17 sivil hayatını kaybetti, 16 sivil de yaralandı.
Münbiç'te düzenlenen terör saldırısı sonucu 17 sivil hayatını kaybetti, 16 sivil de yaralandı.

Suriye'nin Halep ili Münbiç ilçesinde sabah saatlerinde bombalı araç saldırısı düzenlendi. Terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen ve 17 sivilin hayatını kaybettiği saldırı Halep'te toplanan yüzlerce kişi tarafından protesto edildi. Ellerinde "Münbiç kanıyor", "Münbiç sessizce katlediliyor" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Bizden ne istiyorlar? Onlardan, Kandil Dağları'na gitmelerini istiyoruz. Herkesi, PKK'yı Rakka, Deyrizor ve Haseke'den çıkarmaya çağırıyoruz. Suriye halkı birdir." dedi.

Suriye'nin kuzeyindeki
Halep
ilinde toplanan yüzlerce kişi,
terör örgütü PKK/YPG'
nin
Münbiç
ilçesinde düzenlediği bombalı araç saldırısını protesto etti.
Kent merkezindeki
Sadullah Cabiri Meydanı
'nda bir araya gelen çok sayıda sivil, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı gösteri düzenledi.

"Münbiç sessizce katlediliyor"

Göstericiler üzerlerinde "Çocukların kanı hiçe sayılmasın", "Çocukların hayatı pahasına mı pazarlık yapılıyor", "Münbiç kanıyor", "Münbiç sessizce katlediliyor", "Şam hükümeti, şehrimizde olanlara neden sessiz", "Münbiç sessizce yok ediliyor"," Münbiç'i kurtarın", "Cezire bölgesi özgürleşmeden zafer olmaz" ifadelerinin İngilizce ve Arapça yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK/YPG, Münbiç'te bombalı araç saldırısı düzenledi.

"Çoğu kadın ve çocuktu"

Bölge sakinlerinden Muhammed Abdülkerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Münbiç'e destek amacıyla gösteri düzenlediklerini söyledi.

Münbiç'in sessizce katledildiğini belirten Abdülkerim, "
Bu sabah, işçileri taşıyan bir aracın yanında bombalı araç patlatıldı. Bu işçilerin çoğu kadın ve çocuktu, tarım işçiliği yaparak ekmek parası kazanmaya gidiyorlardı.
" dedi.
Abdülkerim, "
Bizden ne istiyorlar? Onlardan, Kandil Dağları'na gitmelerini istiyoruz. Herkesi, PKK'yı Rakka, Deyrizor ve Haseke'den çıkarmaya çağırıyoruz. Suriye halkı birdir.
" ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK/YPG, Münbiç'te bombalı araç saldırısı düzenledi.

"YPG özellikle Münbiç'te sivilleri hedef alıyor"

Münbiç'teki Rifai Camisi İmamı ve Hatibi Mahmut İsa da ilçede iki üç günde bir
bombalı saldırı
düzenlendiğini kaydetti.
İsa, "Münbiç'ten geldik, yeni hükümet başkanı Ahmed Şara sesimizi duyurabilmek için buradayız. YPG özellikle Münbiç'te sivilleri hedef alıyor. Biz de Suriye geçiş dönemi
Cumhurbaşkanı Ahmed Şara
önderliğinde, ülkemizin geri kalanının özgürleştirilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.
Terör örgütü PKK/YPG, Münbiç'te bombalı araç saldırısı düzenledi.

Yeni hükümete çağrı

Münbiç'ten gelen Maram Mahmud da Halep kent merkezindeki
Sadullah Cabiri Meydanı
'nda Suriye'nin geri kalanını özgürleştirmek için yeni hükümete çağrıda bulunmak istediklerini dile getirdi.
Mahmud, "
Şu anki duruma acil müdahale edilmesini talep ediyoruz. Bu yedinci patlama ve 20 kişiden fazla sivil öldü. Sivillerin hiçbirinin günahı yok. Onlar, sadece ekmeğini kazanmak için işe gidiyorlardı.
" dedi.
Maram Mahmud, "
Geçenlerde insan ve kadın haklarını savunanlar bugün kadınları öldürüyor. Biz bu olaylara kesin çözüm bulmak istiyoruz, inşallah yeni hükümet çağrılarımıza cevap verir.
" şeklinde konuştu.
Terör örgütü PKK/YPG, Münbiç'te bombalı araç saldırısı düzenledi.



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