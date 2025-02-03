Halep'te terör örgütü PKK'ya protesto: Münbiç sessizce katlediliyor

Münbiç'te düzenlenen terör saldırısı sonucu 17 sivil hayatını kaybetti, 16 sivil de yaralandı.
Suriye'nin Halep ili Münbiç ilçesinde sabah saatlerinde bombalı araç saldırısı düzenlendi. Terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen ve 17 sivilin hayatını kaybettiği saldırı Halep'te toplanan yüzlerce kişi tarafından protesto edildi. Ellerinde "Münbiç kanıyor", "Münbiç sessizce katlediliyor" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Bizden ne istiyorlar? Onlardan, Kandil Dağları'na gitmelerini istiyoruz. Herkesi, PKK'yı Rakka, Deyrizor ve Haseke'den çıkarmaya çağırıyoruz. Suriye halkı birdir." dedi.
Suriye'nin kuzeyindeki
Halep
ilinde toplanan yüzlerce kişi,
terör örgütü PKK/YPG'
nin
Münbiç
ilçesinde düzenlediği bombalı araç saldırısını protesto etti.
Kent merkezindeki
Sadullah Cabiri Meydanı
'nda bir araya gelen çok sayıda sivil, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı gösteri düzenledi.
"Münbiç sessizce katlediliyor"
Göstericiler üzerlerinde "Çocukların kanı hiçe sayılmasın", "Çocukların hayatı pahasına mı pazarlık yapılıyor", "Münbiç kanıyor", "Münbiç sessizce katlediliyor", "Şam hükümeti, şehrimizde olanlara neden sessiz", "Münbiç sessizce yok ediliyor"," Münbiç'i kurtarın", "Cezire bölgesi özgürleşmeden zafer olmaz" ifadelerinin İngilizce ve Arapça yazılı olduğu dövizler taşıdı.
"Çoğu kadın ve çocuktu"
Bölge sakinlerinden Muhammed Abdülkerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Münbiç'e destek amacıyla gösteri düzenlediklerini söyledi.
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