PKK'dan Suriye'de bombalı araçla terör saldırısı

Türkiye'nin kararlı operasyonları ve bölgedeki son gelişmelerin ardından tükenme korkusuna kapılan terör örgütü PKK, hain yüzünü Suriye'de bir kez daha gösterdi. Ülkenin Halep'e bağlı Münbiç ilçesinde bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiği ve iki kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin güney kırsalındaki Büyük Kabir köyünde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki Büyük Kabir köyünde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.
İki kişi yaralandı
Saldırıda ilk belirlemelere göre biri kadın 2 kişi yaralanırken, çevrede hasar meydana geldi.
Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Hain saldırıda PKK şüphesi
Yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Münbiç ilçesinin Rabıta Mahallesi'nde 17 Ocak'ta bombalı araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralanmıştı.