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Tunus'ta Nahda üyeleri için serbest bırakma çağrısı

Tunus'ta Nahda üyeleri için serbest bırakma çağrısı

17:0610/04/2025, Perşembe
AA
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Nahda Hareketi'nin mensupları tutuklu yargılanıyor.
Nahda Hareketi'nin mensupları tutuklu yargılanıyor.

Tunus'taki Nahda Hareketi, açlık grevinde olan siyasi tutukluların serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Nahda'dan yapılan yazılı açıklamada, hapishanelerde açlık grevi yapan tüm siyasi tutuklularla tam dayanışma içinde olunduğu vurgulandı.

Tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması ve anayasal hak olan muhalefet ve sivil siyasi faaliyetlerin saygıyla karşılanmasının talep edildiği açıklamada, yetkililere, "siyasi yargılamalarla kamuoyunu oyalama politikasına son verme" çağrısı yapıldı.​​​​​​​ Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik krizin etkilerinden dolayı 25 Temmuz 2021'de aldığı "olağanüstü kararlar" ile parlamentoyu feshetmesi ve mevcut başbakanı görevden almasının ardından ülkedeki siyasi ve ekonomik kriz derinleşerek devam ediyor.

Gannuşi ile beraber tutuklu yargılanıyorlar

Tunus'ta 2023'te başlayan operasyonlarla aralarında eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin de olduğu gözaltına alınan onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor. Muhalif kesim, bu gözaltı dalgasını ve soruşturmaları kendilerine yönelik "sindirme operasyonu" olarak niteliyor. Cumhurbaşkanı Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak ve ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar atmaktan" dolayı gözaltına alındığını belirtmişti.

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