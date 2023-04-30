|
Dünya

Türkiye'nin ilk astronotları dünya basınında: Uzay İstasyonu'nda 14 gün deney yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Tekofest'te ilan ettiği Gezeravcı ve Atasever, dünyanın ilgi odağı haline geldi. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek ilk astronotun 13 farklı deneye imza atacağı belirtildi.

10:53 . 30/04/2023 Pazar
Diğer
Türkiye'nin ilk astronotları dünya basınında geniş yer buldu.

Türkiye'nin ilk astronotları dünya basınında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest'te yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını açıkladı. Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, Türkiye'nin ilk astronotları olarak ilan edildi. Dünyadan medya kuruluşları, Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ayrıntılarına dikkati çekti.

Associated Press: Türkiye'nin ilk astronotu

"Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotunu tanıttı" diye yazan Associated Press, "Yıl sonuna doğru Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gidecek." dedi. 43 yaşındaki hava kuvvetleri pilotu Alper Gezeravcı'nın, uzaya çıkacak ilk Türk vatandaşı olarak seçildiği belirtildi. Roketsan'da havacılık sistemleri mühendisi olan 30 yaşındaki Tuva Cihangir Atasever'in ise Gezeravcı'nın yedeği olduğu kaydedildi.


Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şu sözlerine haberde yer verildi: Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevine çıkacak olan arkadaşımız, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Astronotumuz, bu görevi sırasında ülkemizin saygın üniversiteleri ve araştırma kurumları tarafından hazırlanan 13 farklı deneyi gerçekleştirecek. Erdoğan'ın, astronot Gezeravcı'yı "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotu" olarak nitelendirdiği aktarıldı.


South China Morning Post: İlk astronot 2023'ün sonlarında gidecek

Hong Kong merkezli South China Morning Post, Türkiye'nin ilk astronotlarının belli olduğunu okurlarıyla paylaştı. Hava Kuvvetleri pilotu Alper Gezeravcı'nın, uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı olarak seçildiği, yedeği olarak ise havacılık sistemleri mühendisi 30 yaşındaki Tuva Cihangir Atasever'in ilan edildiği ayrıntısına yer verildi. Uzay yolculuğunun, 2023'ün sonlarına doğru gerçekleştirilmesinin hedeflendiği bilgisi paylaşıldı


VoA: Türkiye'nin prestijli projeleri

ABD basınından VoA, Türkiye'nin astonotlarını görücüye çıkaran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ilk nükleer santral ve Karadeniz rezervlerinden doğalgaz dağıtımı gibi bir dizi prestijli projeyi de açıkladığına dikkati çekti. Teknofest'e Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin de katıldığı ifade edildi.

Al-Araby: İlk Türk astronot uzaya gidiyor

Al-Araby, ilk Türk astronotunun bu yıl Uzay İstasyonu'na seyahat edeceğini okurlarına duyurdu. Astronot Alper Gezeravcı'nın, 14 günlük misyon sırasında çeşitli deneyler yapacağı bilgisi paylaşıldı.



Al-Araby: İlk Türk astronot uzaya gidiyor

Al-Araby, ilk Türk astronotunun bu yıl Uzay İstasyonu'na seyahat edeceğini okurlarına duyurdu. Astronot Alper Gezeravcı'nın, 14 günlük misyon sırasında çeşitli deneyler yapacağı bilgisi paylaşıldı.

Interfax: Erdoğan ilk Türk astronotun adını açıkladı

Rus basınından Interfax, "Erdoğan, bu yıl UUİ'ye gidecek ilk Türk astronotunun adını açıkladı." dedi. Eylül 2022'de, Türkiye Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamaya işaret edilerek, ilk Türk astronotun 2023'te uzaya gideceğinin söylendiği belirtildi. Haberde şöyle denildi: Astronotlar, NASA, uluslararası ortaklar ve SpaceX'in katılımıyla görev için eğitilecek. Gelecekteki görev için mürettebat eğitiminin bu baharda başlaması planlanıyor.




#Alper Gezeravcı
#Tuva Cihangir Atasever
#uzay
8 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.