Ukrayna karanlığa gömüldü.

Rusya’nın, Ukrayna enerji alt yapısını hedef alan saldırılarının ardından, ülkenin neredeyse tamamı karanlığa gömüldü. Uydudan gözlemlerde, Ukrayna’nın yaşadığı sıkıntı net şekilde görüntülendi. Başta başkent Kiev olmak üzere, Zaporijya, Dnipro ve Harkiv gibi şehirlerin görülemedi. Ülkede elektirik kesintileriyle ilişkili ısınma ve suya erişim problemleri de yaşanıyor. Ukrayna yönetimi Kiev’in yarısına elektrik verilemediğini kaydetti. Rusya’nın çarşamba günü gerçekleştirdiği füze saldırıları üç Ukrayna nükleer santralinin ulusal iletim hattıyla bağlantısını keserken, komşu ülke Moldova’da da elektrik kesintisine sebep oldu.