Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Uruguay'da hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Mujica, çiftliğinde defnedildi

Uruguay'da hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Mujica, çiftliğinde defnedildi

10:1215/05/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Jose Mujica, vasiyeti doğrultusunda çiftliğinde toprağa verildi.
Jose Mujica, vasiyeti doğrultusunda çiftliğinde toprağa verildi.

Uruguay'da 13 Mayıs'ta hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Jose Mujica, vasiyeti doğrultusunda çiftliğinde toprağa verildi.

Başkent Montevideo'daki Yasama Sarayı'nda düzenlenen devlet törenine, Devlet Başkanı Yamandu Orsi'nin yanı sıra çok sayıda yabancı diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Törenin ardından Mujica'nın naaşı, at arabasıyla taşınarak Rincon del Cerro'daki çiftliğine götürüldü ve isteği üzerine, sadık köpeği Manuela'nın yanına defnedildi.

Cenaze aracına binlerce Uruguaylı eşlik etti; halkın duygusal anlar yaşadığı, bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Mujica, siyaseti bıraktıktan sonra hayatının geri kalanını Rincon del Cerro'daki üç odalı sade çiftliğinde geçirmiş, ülke içinden ve dışından gelen tüm konuklarını burada ağırlamıştı.

Devlet Başkanı Orsi, Yasama Sarayı'ndaki törende yaptığı konuşmada, Mujica'yı "bir dost ve yol arkadaşı" olarak tanımladı.

Mujica'nın mirasına sahip çıkacaklarını belirten Orsi, şöyle konuştu:

"Ölümü benim için çok yıkıcı oldu. Her ne kadar bekliyor olsak da bununla başa çıkmanın bir yolu yoktu. Onun mirasına sahip çıkmanın en iyi yolu, işleri doğru yapmaktır."

Halk arasında "Pepe" lakabıyla tanınan Mujica, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da 89 yaşında yaşamını yitirmişti.

Mujica'nın ölümünün ardından Uruguay'da 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.



#çiftliğinde toprağa verildi
#Devlet Başkanı Jose Mujica
#Devlet Başkanı Yamandu Orsi
#URUGUAY
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Çankırı Ilgaz konut belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi