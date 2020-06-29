Washington’daki Atatürk heykeline çirkin saldırı: Evet, insanlığa karşı işlenen suçlardan suçluyum

Washington’da perşembe günü Türk büyükelçilik rezidansı önündeki Atatürk heykeline saldırı yapıldı. Heykelin üzerine İngilizce “Evet, insanlığa karşı işlenen suçlardan suçluyum” yazısı asıldı.
Yunan Soykırım Araştırmaları Merkez'nin Facebook sayfasında yayınlandı
Hürriyet'in haberine göre, Washington Büyükelçiği’nin güvenlik kamera görüntülerine göre, bir kişi elindeki dövizi heykelin üzerine yerleştirdikten sonra fotoğraf çekip daha sonra dövizi alarak kaçıyor.
Büyükelçilik yetkilileri, kimlik tespitinin yapılması için kamera görüntülerini yerel makamlarla paylaşırken, çekilen fotoğraf “Greek Genocide Resource Center’ın (Yunan Soykırım Araştırmaları Merkezi) Facebook sayfasında yayınlandı.