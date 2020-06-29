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Dünya Washingtondaki Atatürk heykeline çirkin saldırı Evet, insanlığa karşı işlenen suçlardan suçluyum
AMERİKA

Washington’daki Atatürk heykeline çirkin saldırı: Evet, insanlığa karşı işlenen suçlardan suçluyum

ABD’nin başkenti Washington’da perşembe günü Türk büyükelçilik rezidansı önündeki Atatürk heykeline çirkin bir saldırı yapıldı. Heykelin üzerine İngilizce “Evet, insanlığa karşı işlenen suçlardan suçluyum” yazısı asıldı. Görüntü, Yunan Soykırım Araştırmaları Merkez'nin Facebook sayfasında yayınlandı.

Haber Merkezi Diğer
Heykelin üzerine İngilizce “Evet, insanlığa karşı işlenen suçlardan suçluyum” yazısı asıldı.
Heykelin üzerine İngilizce “Evet, insanlığa karşı işlenen suçlardan suçluyum” yazısı asıldı.

Washington’da perşembe günü Türk büyükelçilik rezidansı önündeki Atatürk heykeline saldırı yapıldı. Heykelin üzerine İngilizce “Evet, insanlığa karşı işlenen suçlardan suçluyum” yazısı asıldı.

Yunan Soykırım Araştırmaları Merkez'nin Facebook sayfasında yayınlandı

Hürriyet'in haberine göre, Washington Büyükelçiği’nin güvenlik kamera görüntülerine göre, bir kişi elindeki dövizi heykelin üzerine yerleştirdikten sonra fotoğraf çekip daha sonra dövizi alarak kaçıyor.

Büyükelçilik yetkilileri, kimlik tespitinin yapılması için kamera görüntülerini yerel makamlarla paylaşırken, çekilen fotoğraf “Greek Genocide Resource Center’ın (Yunan Soykırım Araştırmaları Merkezi) Facebook sayfasında yayınlandı.

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