Yeni jeopolitik gerçeklik Türk Dünyası

Geleneksel yöntemlerle tuğla yapmaya devam ediyorlar

Irak'ın Erbil kentinde yapıların inşasında kullanılan lime tuğlaların üretimi, geleneksel yöntemlerle devam ediyor. Erbil'e bağlı Aliava köyündeki tuğla ocağında bu mesleği 60 yıldır sürdüren İsmail Hasan Ömer ve onunla birlikte çalışan işçiler, ana bileşeni çamur ve sudan oluşan hamuru kalıplara yerleştirip kurumaya bırakıyor. Kuruyan kalıplar daha sonra yüksek ısılı fırınlarda pişirilerek inşaatlarda kullanılan lime tuğlaları elde ediliyor.