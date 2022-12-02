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Yeni jeopolitik gerçeklik Türk Dünyası

Japon gazetesi Nikkei’de yer alan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) analizinde, Ankara’nın Rusya ve Çin’i dengelediği belirtildi.

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Yeni jeopolitik gerçeklik Türk Dünyası
​Japon gazetesi Nikkei’de yer alan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) analizinde, Ankara’nın Rusya ve Çin’i dengelediği belirtildi

Japon gazetesi Nikkei’de yer alan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) analizinde, Ankara’nın Rusya ve Çin’i dengelediği belirtildi. İsmini vermeyen bir TDT yetkilisinin, “Yeni jeopolitik gerçeklik birleşik Türk dünyasıdır” sözünü alıntılayan gazete, Ukrayna’daki Rus işgalinin ardından Orta Asya ülkelerini için TDT’nin öneminin arttığını kaydetti. KKTC’nin Teşkilat’ta gözlemci üye statüsüne kavuşmasını sağlamasının birlik içinde Türkiye’nin gücünü yansıttığı ifade edilirken Ankara’nın üye ülkelerle imzaladığı askeri iş birliği anlaşmalarının dikkati çektiği vurgulandı.

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