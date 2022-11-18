Yılın sözcüğü Wordle’dan geldi.

Cambridge Sözlüğü, 2022 için yılın sözcüğünü açıkladı. Amerikan İngilizcesinde yer alan ve beyzbolda ‘home run’ (sayı vuruşu) anlamına gelen Homer sözcüğü yılın kelimesi olurken bu seçimin perde arkasında kelime oyunu Wordle olduğu ortaya çıktı. Wordle oyuncuları, cevabı tartışmalı buldukları için 75 bin kez ‘Homer’ kelimesini Google üzerinden arattı. Cambridge Sözlüğü Yayın Müdürü Wendalyn Nichols, dünya çapında popüler olan bir kelime oyununu oynarken bile milyonlarca kişinin dil üzerine kafa yormasından memnun olduğunu ifade etti.