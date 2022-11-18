Dünya Yılın sözcüğü Wordledan geldi
AVRUPA

Yılın sözcüğü Wordle’dan geldi

Cambridge Sözlüğü, 2022 için yılın sözcüğünü açıkladı. Amerikan İngilizcesinde yer alan ve beyzbolda ‘home run’ (sayı vuruşu) anlamına gelen Homer sözcüğü yılın kelimesi olurken bu seçimin perde arkasında kelime oyunu Wordle olduğu ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Yılın sözcüğü Wordle’dan geldi
Yılın sözcüğü Wordle’dan geldi.

Cambridge Sözlüğü, 2022 için yılın sözcüğünü açıkladı. Amerikan İngilizcesinde yer alan ve beyzbolda ‘home run’ (sayı vuruşu) anlamına gelen Homer sözcüğü yılın kelimesi olurken bu seçimin perde arkasında kelime oyunu Wordle olduğu ortaya çıktı. Wordle oyuncuları, cevabı tartışmalı buldukları için 75 bin kez ‘Homer’ kelimesini Google üzerinden arattı. Cambridge Sözlüğü Yayın Müdürü Wendalyn Nichols, dünya çapında popüler olan bir kelime oyununu oynarken bile milyonlarca kişinin dil üzerine kafa yormasından memnun olduğunu ifade etti.

25 yıldır Osmanlıca adası
GÜNDEM
25 yıldır Osmanlıca adası
Patlama günü havalandırma arızalıydı

Patlama günü havalandırma arızalıydı

Amasra'daki madene inceleme.
Bir saniye bile boş geçmedi

Bir saniye bile boş geçmedi

​Bali notları.
İslam can hakkını korur

İslam can hakkını korur

​Kısasta hayat vardır.
Göbeklitepe bereketi

Göbeklitepe bereketi

​10 ayda 841 bin kişi ziyaret etti.
Nüfuzlu kişilere yakın takip

Nüfuzlu kişilere yakın takip

​Görevden ayrılsalar bile bir yıl daha devam edecek.
MB döviz rezervleri yılın zirvesinde

MB döviz rezervleri yılın zirvesinde

​117,5 Milyar dolar.

Koridor 4 ay daha açık

Koridor 4 ay daha açık

​Dünyanın merakla beklediği gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

Pelosi'nin saltanatı bitiyor

Pelosi'nin saltanatı bitiyor

​Tokmak artık Cumhuriyetçilerde.
Uçakta bomba paniği

Uçakta bomba paniği

​Diyarbakır-Antalya uçağında hostes duydu polisler harekete geçti.
Merakla beklenen açıklamayı yaptı

Merakla beklenen açıklamayı yaptı

​Cristiano Ronaldo, ne zaman emekli olacağını duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.