Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Yunanistan rahat durmuyor Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meiste yasadışı devriye atıyor
AVRUPA

Yunanistan rahat durmuyor: Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meis'te yasadışı devriye atıyor

Fransa’nın desteğini alan Atina Doğu Akdeniz’deki gerilimi artırıyor. Yunanistan, Türkiye'ye en yakın kara parçası olan ve silahsız olması gereken Meis Adası'ndaki askeri hareketliliği artırdı. Yunan askerleri, Antalya'nın Kaş ilçesine 2,1 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nda konuşlandı. Silahlı Zodyak botlarıyla her gün devriye geziyorlar. Adada, komandoları taşıyan askeri kamyonlar görüldü ve mevzilerde de bakım çalışması yapıldığı gözlendi.

Haber Merkezi DHA
Yunanistan’dan silahlı Zodyak'la Meis’te gayrimeşru devriye.
Yunanistan’dan silahlı Zodyak'la Meis’te gayrimeşru devriye.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yapması ve Navtex duyuruları sonrası bölgede yükselen tansiyon, askeri hareketliliği artırdı.

  • Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis Adası'na indiğini duyurmuştu. Yunanistan'ın Türkiye'ye 2,1 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na uluslararası anlaşmaların aksine asker sevkiyatı yapmasına, Türkiye sert tepki göstermişti.

Yunanistan, ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meis'te gayrimeşru devriye geziyor
FOTOĞRAF 16
Title
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yapması ve Navtex duyuruları sonrası bölgede yükselen tansiyon, askeri hareketliliği artırdı.
Title
Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis Adası'na indiğini duyurmuştu.
Title
Yunanistan'ın Türkiye'ye 2,1 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na uluslararası anlaşmaların aksine asker sevkiyatı yapmasına, Türkiye sert tepki göstermişti.
Title
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinin ardından provokatif eylemlerini sürdüren Yunanistan, silahsız olması gereken Meis Adası'nda askeri hareketliliği artırdı.
Title
Üzerinde ağır silahların ve komandoların bulunduğu zodyak botlar, adanın çevresinde her gün devriye geziyor. Yunan askerlerinin sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki kez ada etrafında turladığı öğrenildi.
Title
Normal şartlarda sadece Sahil Güvenlik botunun bulunduğu Meis Adası'nda alınan aşırı güvenlik önlemleri ve ağır silahlı komandolar görüntülendi.
Title
Birinde 6, diğerinde 4 Yunan komandosu bulunan 2 fiber zodyak bot, ada çevresinde devriye yaptı. Botlarda ağır makinalı silahlar bulunması dikkat çekti.
Title
Meis Adası'nın Kaş'a bakan yamacında yer alan yerleşim yerlerinin arasında ise komandoları taşıyan askeri kamyonlar görüldü.
Title
Görüntülerde Yunan askerlerinin askeri araçla yüksek tepeye çıktığı, araçtan inip, adanın farklı noktalarındaki kurulu mevzilerde bakım çalışması yaptığı gözlendi.
Title
Meis Adası'ndaki Yunan fırkateyni ve limandaki Sahil Güvenlik botu da beklemeye devam ediyor.
Title
Diğer yandan Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateynin Kaş'a bağlı Limanağzı Koyu'ndaki bekleyişi de sürüyor.
Title
Dün Meis Adası önünden geçerek Kalkan açıklarına giden firkateyn, gece tekrar Kaş'taki koya dönüş yaptı.
Title
Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine 2,1 kilometre, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Title
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulov'un 13 Eylül tarihinde Meis Adası'nın kurtuluşunun 77'nci yıl dönümü kutlamalarına katılacağı açıklanmıştı.
Title
Title
Yunanistan, ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meis'te gayrimeşru devriye geziyor
Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeye devam eden Yunanistan, Türkiye'ye en yakın kara parçası olan ve silahsız olması gereken Meis Adası'ndaki askeri hareketliliği artırdı. Antalya'nın Kaş ilçesine 2,1 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nda konuşlanan Yunan askerleri, ağır silahların bulunduğu Zodyak botlarla her gün devriye geziyor. Adada, komandoları taşıyan askeri kamyonlar görülürken, mevzilerde de bakım çalışması yapıldığı gözlendi. Adadaki askeri hareketlilik yakından görüntülendi.


AĞIR SİLAHLI ZODYAK

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinin ardından provokatif eylemlerini sürdüren Yunanistan, silahsız olması gereken Meis Adası'nda askeri hareketliliği artırdı.

  • Üzerinde ağır silahların ve komandoların bulunduğu zodyak botlar, adanın çevresinde her gün devriye geziyor. Yunan askerlerinin sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki kez ada etrafında turladığı öğrenildi.

Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
OYNAT 03:49
Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..

Botlarda makinalı silahlar bulunuyor

Normal şartlarda sadece Sahil Güvenlik botunun bulunduğu Meis Adası'nda alınan aşırı güvenlik önlemleri ve ağır silahlı komandolar görüntülendi. Birinde 6, diğerinde 4 Yunan komandosu bulunan 2 fiber zodyak bot, ada çevresinde devriye yaptı. Botlarda ağır makinalı silahlar bulunması dikkat çekti.

Yunanistan'a en net cevap: Türk fırkateyni Meis Adası önünden geçti
GÜNDEM
Yunanistan'a en net cevap: Türk fırkateyni Meis Adası önünden geçti

ASKERİ ARAÇLAR GEZİYOR

Meis Adası'nın Kaş'a bakan yamacında yer alan yerleşim yerlerinin arasında ise komandoları taşıyan askeri kamyonlar görüldü. Görüntülerde Yunan askerlerinin askeri araçla yüksek tepeye çıktığı, araçtan inip, adanın farklı noktalarındaki kurulu mevzilerde bakım çalışması yaptığı gözlendi. Meis Adası'ndaki Yunan fırkateyni ve limandaki Sahil Güvenlik botu da beklemeye devam ediyor.

Diğer yandan Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateynin Kaş'a bağlı Limanağzı Koyu'ndaki bekleyişi de sürüyor. Dün Meis Adası önünden geçerek Kalkan açıklarına giden firkateyn, gece tekrar Kaş'taki koya dönüş yaptı.

AK Parti'li Çelik: Şartlar ve imkanlar değişir ama 9 Eylül ruhu değişmez
GÜNDEM
AK Parti'li Çelik: Şartlar ve imkanlar değişir ama 9 Eylül ruhu değişmez

YUNANİSTAN'A 580 KİLOMETRE

Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine 2,1 kilometre, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulov'un 13 Eylül tarihinde Meis Adası'nın kurtuluşunun 77'nci yıl dönümü kutlamalarına katılacağı açıklanmıştı.

Yunan vekilden Türkiye itirafı: Erdoğan stratejik akıl, Türkiye bölgesel güç
GÜNDEM
Yunan vekilden Türkiye itirafı: Erdoğan stratejik akıl, Türkiye bölgesel güç

Meis’e asker çıkardılar: Yunanistan'ın tahriki sonrası Türk savaş gemilerimiz bölgede bekliyor
DÜNYA
Meis’e asker çıkardılar: Yunanistan'ın tahriki sonrası Türk savaş gemilerimiz bölgede bekliyor
Abone Ol Google News
O bayrağa dokunursan seni vururum!

O bayrağa dokunursan seni vururum!

​Azeriler Türk bayrağına el uzatana böyle seslendi.
İngiltere kuralları sertleştiriyor

İngiltere kuralları sertleştiriyor

Altıdan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanıyor.
Yunanistan rahat durmuyor: Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meiste yasadışı devriye atıyor

​Süper Lig'de birinci haftanın hakemleri açıklandı.

Türk futbolunda <br>beklenmeyen istifa

Türk futbolunda
beklenmeyen istifa

Başkanlığı bırakma kararı aldığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.