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Dünyanın oksijeni tükeniyor! Su buharlaşacak okyanuslar kuruyacak

Dünyanın oksijeni tükeniyor! Su buharlaşacak okyanuslar kuruyacak

10:473/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Dünyanın oksijeni bitiyor mu?
Dünyanın oksijeni bitiyor mu?

Bilim insanları, atmosferdeki oksijen seviyesinin yaklaşık 1 milyar yıl içinde dramatik şekilde düşeceğini ortaya koydu. Bu değişim, Güneş ışınlarının yol açacağı su buharlaşması ve okyanusların yok olmasından önce mi gerçekleşecek? Oksijenin kaybı insanlık için ne anlama geliyor?

Dünya’nın geleceğiyle ilgili çarpıcı bir araştırma, gezegenimizdeki yaşam süresine dair yeni bir bakış açısı sundu. Japonya’daki Toho Üniversitesi ile ABD’deki Georgia Teknoloji Enstitüsü’nden bilim insanlarının yürüttüğü ortak çalışma, atmosferdeki oksijen seviyesinin yaklaşık 1 milyar yıl içinde ciddi şekilde azalacağını ortaya koydu. Güneş’in zamanla daha parlak hale gelmesiyle oluşacak değişimler, önce atmosferdeki oksijeni, ardından suyu ve okyanusları etkileyecek. Ancak araştırmaya göre oksijen kaybı, bu sürecin ilk ve en kritik adımı olacak.

OKSİJEN NEDEN TÜKENECEK?

Bilim insanlarına göre, Güneş’in giderek artan parlaklığı, Dünya’daki jeokimyasal döngüleri bozacak. Bu değişim, atmosferdeki oksijen seviyesini sürdürülemez hale getirecek. Güneş ışınlarının etkisiyle su buharlaşacak, bu da okyanusların kurumasına neden olacak. Ancak buharlaşma başlamadan çok daha önce, oksijenin tükenmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

OKSİJEN TÜKENİRSE CANLILAR NE YAPACAK?

Araştırmaya göre oksijenin kaybı, oksijenle nefes alan insanlar ve hayvanlar için son anlamına geliyor. Bitkiler ve fotosentezle yaşayan tüm canlılar da bu süreçte yok olacak. Yine de anaerobik, yani oksijensiz ortamlarda yaşayabilen mikroorganizmaların varlığını sürdürebileceği düşünülüyor.

BU DEĞİŞİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tahminler, bu sürecin yaklaşık 1 milyar yıl sonra başlayacağını gösteriyor. Yani kısa vadede insanlık için doğrudan bir tehdit oluşturmasa da, Dünya'nın yaşam döngüsü açısından önemli bir dönüm noktası olacak. Güneş’in daha da parlamasıyla birlikte, atmosferdeki oksijen seviyesi belirgin şekilde düşecek ve bu durum geri döndürülemez bir süreci tetikleyecek.

İNSANLIK BU DURUMA KARŞI NE YAPABİLİR?

Bu kadar uzun vadeli bir değişime karşı insanlığın bugün yapabileceği somut bir önlem bulunmuyor. Ancak evrenin farklı bölgelerinde yaşanabilir gezegenlerin aranması ve uzay teknolojilerinin geliştirilmesi, insanlığın gelecekteki varlığını sürdürme çabalarında önemli rol oynayabilir. Şimdilik yapılabilecek en değerli şey, yaşadığımız gezegeni korumaya devam etmek.


#Dünya
#oksijen
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