Propaganda aracı dijital oyunlar

Dijital oyunlarda politika ve ideolojilerin konu edilmesi, ev konsollarının popüler olduğu 1985 yılına dayanmaktadır. Classic Balance of Power isimli oyunun, dönemindeki salt şiddet ve aksiyon oyunlarına kıyasla diplomasi ve politikanın ön planda olduğu ilk dijital oyun olduğu bilinmektedir. Oyuncunun hedefi, seçtiği ülkenin jeopolitik saygınlığını yükseltmek ve nükleer savaştan kaçınmaktır.

Popüler oyun serileri olan “Call of Duty”, “Battlefield”, “Medal of Honor” serilerini ABD’nin Ortadoğu politikaları ile ilişkilendirmek hiç de yanlış olmaz. Hatta “Call of Duty” serisinin “Modern Warfare” oyununu, başta ABD, daha sonra da Batılı kapitalist devletlerde yaşayan insanları oyun yapımcılarının oluşturdukları düşmana karşı savaşmaya davet eden bir oyundur. Oyunda atmosfer ve ötekinin sunumu oryantalist bakış açısıyla oluşturulmuş ve etkileşim özelliği sayesinde sinemaya kıyasla daha yoğun ideolojilerin varlığı görülmektedir.