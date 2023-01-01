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Edirne'de sağanak etkili oluyor

Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Hafta başından bu yana zaman zaman kuvvetlenen lodosun etkisindeki kentte, öğleden sonra aniden sağanak başladı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimi duraklarda, kimi dükkan tentelerinin altında, kimi de iş hanı ve pasajların içinde sağanağın dinmesini bekledi. Edirne 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:55 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Edirne 5 günlük hava durumu

Edirne 5 günlük hava durumu

Edirne'de sağanak etkili oluyor. Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, yağışın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

EDİRNE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Edirne 5 günlük hava durumu için

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#yağış
#meteoroloji
30 dakika önce
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Edirne'de sağanak etkili oluyor
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