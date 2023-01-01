Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Hafta başından bu yana zaman zaman kuvvetlenen lodosun etkisindeki kentte, öğleden sonra aniden sağanak başladı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimi duraklarda, kimi dükkan tentelerinin altında, kimi de iş hanı ve pasajların içinde sağanağın dinmesini bekledi. Edirne 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
14:55 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Edirne 5 günlük hava durumu
Edirne'de sağanak etkili oluyor. Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, yağışın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.
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