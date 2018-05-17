Baklavada fıstık boykotu: 4 gün satılmayacak

Fıstığın kilosunun 220 TL’ye ulaşmasının ardından, baklava üreticileri fıstıklı ürün çıkarmama kararı aldı.

İzmir Ticaret Odası Pasta ve Şekerleme Grubu Meslek Komitesi Üyesi Veysel Murat, “2017 sene başındaki fıstığın kilogram fiyatı 60 lirayken 150 liraya çıktı. Son 4 günde de 60 TL üstüne koyup 200-220 liraya çıkınca, İzmirli tatlıcılar olarak buna isyan edip bir boykot kararı aldık. 17- 20 Mayıs arasında İzmir’de 400 tane satış noktasında uygulanacak. Fıstıklı ürün yapmayacağız, artık fıstıklı olarak yaptığımız ürünleri cevizli olarak üreteceğiz” dedi.

FİYATLARI STOKÇULAR ARTTIRIYOR

Fıstık fiyatlarındaki fahiş artışın sebebinin stokçular olduğuna dikkat çeken Veysel Murat, “Antep’te 5-10 fıstık tüccarı birbirleri arasında mal alış verişi yaparak da fıstığın fiyatını yükseltiyorlar. Birinin malını biri 160’a 170’e, alıyor ertesi gün 180’e kadar çıkıyor. Burada vurgunculuk yapılıyor. Bizde buna geçit vermemek için fıstıklı ürün yok cevizli ürün üretiyoruz. Nitekim ‘Bugün fıstık yok boykot var’ dedik. İnsanlar fıstıklı ürün yerine cevizli ürün de tercih ediyor” dedi.

VATANDAŞTAN DESTEK

Ramazan ayında baklava almaya gelen müşteriler ise yapılan boykota destek verdi. Gerekirse fıstıklı baklava yemeyebileceklerini ifade eden İzmirliler, “Fıstıklı almadık, cevizli baklava aldık. Bundan sonra cevizli yiyeceğiz artık seviyoruz. Olsaydı tercihimiz olurdu ama fiyatlar çok yüksek. O yüzden fıstıklı baklava biraz tuzlu geliyor. Boykot edilmesine şaşırmadık. İzmirli satıcılar da bilinçli tüketiciler de bilinçli. Sadece baklava konusu değil her konuda İzmirli doğru karar verir” diye konuştu.

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