Bakan Dönmez: Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz Filyos’ta karaya çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yönetimiyle Zonguldak'taki Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi'nin açılış törenine katıldı.

"Doğal gaz rezervi Filyos’ta karaya çıkacak"

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos’ta kurulan endüstri bölgesinin Türkiye'nin ilk mega endüstri merkezi olacağını belirten Bakan Dönmez, "Türkiye’nin ilk mega endüstri bölgesi Filyos, Türkiye’nin yeni enerji üssü olacak. Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak.

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"Güçlü bir lojistik ağı kuruluyor"

Taşkömürünün bölgede üretimi, demir - çelik başta olmak üzere yeni bir endüstrinin doğuşunu sağlamıştı. Şimdi de doğal gazın üretimiyle, Zonguldak ve Batı Karadeniz yeni endüstri bölgemiz olacak. Bölgeye, çok güçlü bir ulaşım ve lojistik ağı kuruluyor. Halen devam eden ‘Filyos Vadisi Projesi’yle birlikte de orta ve yüksek teknoloji endüstri Filyos’ta kümelenecek" dedi.

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