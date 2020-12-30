Ekonomi Bakan Dönmez Fatihin keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz Filyosta karaya çıkacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz Filyos’ta karaya çıkacak

Zonguldak'taki Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi'nin açılış törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin Filyos’tan karaya çıkacağını ve buradan ana şebekeye bağlanacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yönetimiyle Zonguldak'taki Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi'nin açılış törenine katıldı.

"Doğal gaz rezervi Filyos’ta karaya çıkacak"

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos’ta kurulan endüstri bölgesinin Türkiye'nin ilk mega endüstri merkezi olacağını belirten Bakan Dönmez, "Türkiye’nin ilk mega endüstri bölgesi Filyos, Türkiye’nin yeni enerji üssü olacak. Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak.

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"Güçlü bir lojistik ağı kuruluyor"

Taşkömürünün bölgede üretimi, demir - çelik başta olmak üzere yeni bir endüstrinin doğuşunu sağlamıştı. Şimdi de doğal gazın üretimiyle, Zonguldak ve Batı Karadeniz yeni endüstri bölgemiz olacak. Bölgeye, çok güçlü bir ulaşım ve lojistik ağı kuruluyor. Halen devam eden ‘Filyos Vadisi Projesi’yle birlikte de orta ve yüksek teknoloji endüstri Filyos’ta kümelenecek" dedi.

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